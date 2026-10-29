Lo que necesitas saber: Personal de la alcaldía, policías y elementos de Protección Civil localizaron varios puntos sospechosos y acordonaron las zonas para evitar que las personas y sus mascotas se acerquen.

El pasado 27 de octubre, vecinos cercanos al Parque España, en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX, denunciaron un presunto envenenamiento masivo de perritos.

Esto ocurrió luego de que habitantes de la zona reportaran que sus mascotas se enfermaron, además de alertar que varios perritos callejeros aparecieron muertos cerca del lugar.

Ante esto, los vecinos comenzaron a buscar en los alrededores del parque, donde encontraron cebos en diferentes puntos. Sin embargo, hasta el momento no se sabe qué sustancia contenían.

Foto: @marianoosorio1

Autoridades salen a hablar

Luego de estas denuncias, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, acudió al lugar y, durante una entrevista con Telediario, mostró lo que sería una cápsula con una sustancia en su interior, envuelta en lo que parece ser un pedazo de carne.

La funcionaria señaló que personal de la alcaldía, policías y elementos de Protección Civil localizaron varios puntos sospechosos y acordonaron las zonas para evitar que las personas y sus mascotas se acerquen mientras llegan los peritos.

“Esto no se puede permitir, esto no puede quedar impune”, expresó durante la entrevista.

Además, explicó que las autoridades mantendrán presencia en el lugar mientras avanzan las investigaciones. También pidió la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de colocar estos objetos.

Por ahora, las cápsulas serán sometidas a revisiones para determinar qué contienen, pero, mientras tanto, la alcaldesa pidió extremar precauciones con sus mascotas al pasearlas cerca de la zona.

Un nuevo hallazgo

Y al parecer, el Parque España no es el único lugar con este problema, y es que el 29 de octubre, por medio de su cuenta de X, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que había recibido un reporte en el cruce de las calles Juan Escutia y Amatlán, en la colonia Condesa.

Y es que en una banqueta encontraron un trozo de salami con una pastilla azul, similar a las que habían encontrado días antes en el parque. Por ello, las autoridades ya comenzaron una investigación y aseguraron que revisarán las cámaras de videovigilancia de la zona para dar con los responsables.