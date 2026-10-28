Fleetwood Town, el equipo al que Arsenal podría comprar cada semana con lo que paga en sueldos

Fleetwood Town es un equipo de cuarta división que vale 3 millones de euros, mientras que Arsenal paga 3.3 millones a la semana en sueldos para sus jugadores.

Lo que necesitas saber: Fleetwood Town fue refundado en 1997 tras varias desapariciones y lleva unos años jugando en la cuarta división de Inglaterra

Andamos un poco bajoneados por acá en la oficina por la derrota del Arsenal, pero nada que nos impida reconocer la gesta histórica del Fleetwood Town. Es un equipo de cuarta división y el propio Arsenal podría comprar a toda su plantilla cada semana.

Porque si comparamos cifras, en verdad al Arsenal le alcanzaría para comprarse al Fleetwood Town con lo que paga de salarios a sus estrellas. Caer ante ellos en la Copa de la Liga es algo verdaderamente histórico.

Foto: @Carabao_Cup (X)

Fleetwood Town, el equipo de cuarta división que dejó fuera al Arsenal de la Carabao Cup

Es probable que no conocieras al Fleetwood Town, la verdad por acá tampoco habíamos oído hablar mucho de ellos. Bueno, juegan en la League Two, cuarta división inglesa, y vencieron al Arsenal siendo el puesto 18 de esa categoría.

Lo fundaron apenas en 1997, aunque nació de las cenizas de anteriores clubes de la ciudad que desaparecieron y luego se refundaron. Sus inicios se remontan a 1908.

Hablamos de un equipo que literal llegó desde abajo. En la década de los 2000 consiguieron 6 ascensos desde ligas no profesionales hasta la quinta división inglesa. Para 2012 alcanzaron la League Two y en 2014 llegaron a la League One, tercera división de Inglaterra, de la que descendieron hasta 2024.

Fleetwood Town vale completo lo que Arsenal paga de sueldo a la semana

Retomemos el asunto del dinero porque es una locura. Según cifras de Transfermarkt, el valor total del Fleetwood Town es de 3 millones de euros, es decir, toda su plantilla junta vale eso.

Bueno, de acuerdo con el portal Salary Sport, el Arsenal paga a la semana en sueldos alrededor de 3.7 millones de dólares, equivalentes a 3.3 millones de euros. ¡Podría comprarse al Fleetwood Town cada semana!

Una vez más quedó evidenciado que el dinero no lo es todo en el futbol. Arsenal no pudo ganar en 90 minutos y los penales mandan al Fleetwood Town a los cuartos de final de la Carabao Cup por primera vez en toda su historia.