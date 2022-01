Recordemos el extraño homenaje que Snoop Dogg hizo a Metallica en un show de MTV

Hubo un momento de la vida en que a MTV sí le gustaba dedicarle buena parte de sus contenidos a la música. Y eso, algunos afortunados lo recordarán, todavía pasaba por allá en los 2000 con esta serie de presentaciones llamados MTV Icon. A pesar de que este proyecto se mantuvo a flote durante cuatro años, fueron solo cuatro entregas las que vimos de ese show… una de las más recordadas, involucra a Snoop Dogg y a Metallica.

Pero ese homenaje no es recordado precisamente por su calidad técnica, algún carácter épico o algún aspecto cautivador. O bueno, al menos una buena parte del público y la crítica no lo ve así. Por el contrario, la presentación tiene espacio en la memoria de fans y detractores, primero, por los nombres de los artistas y segundo, por lo raro que se vio tanto en la tarima como en la pantalla.

El MTV Icon de Metallica

Tal vez, para muchos, hoy MTV no es ni una cuarta parte de lo que fue en el pasado. Se extrañan esas épocas donde la música, ya sea en videos de artistas o con programas de televisión, era el foco de atención del canal. Y bueno, entendemos que los tiempos y las audiencias cambian, pero es justo decir que esa era buena parte de la esencia de la cadena para quienes crecimos viendo sus contenidos en los 2000.

En ese sentido, algo que hacía único a este medio televisivo eran los proyectos en los que juntaban a artistas de renombre internacional; algo que se logró en su momento con el ya mencionado MTV Icon. De 2001 a 2004, este show juntó a bandas y cantantes de todos los estilos para homenajear en sus diferentes ediciones a leyendas de la talla de Janet Jackson, Aerosmith, Metallica y The Cure…. pero fue el tributo a los metaleros de San Francisco el que quizá generó más polémica.

No nos malentiendan. De hecho, hay momentos memorables de aquel MTV Icon: Metallica del 2003 que tuvo a Staind, Korn y Limp Bizkit detonando el escenario, quizá más acorde a lo que los fans esperaban. Bueno, incluso hasta SUM 41, una de las bandas pop-punk más populares del momento, se rifaron con sus versiones de “Enter Sandman”, “From Whom the Bell Tolls” y “Master Of Puppets”. Y si somos honestos, la versión de “Fuel” de Avril Lavigne no estuvo nada mal.

La cosa que realmente llamaba la atención, incluso más que lo que pudieran mostrar los artistas antes mencionados, era ver qué había preparado Snoop Dogg para ese momento. Era una leyenda del hip-hop homenajeando a una leyenda del metal, así que la puesta en escena lucía prometedora… pero precisamente, solo lucía así.

La extraña versión de “Sad But True” de Snoop Dogg

El metal y el hip-hop no se llevan nada mal. Ejemplos hay varios, desde Anthrax junto a Public Enemy, Rage Against the Machine en algunos pasajes de su carrera o toda la corriente nu-metalera de finales de los noventa y principios de los 2000. Así que, con esas bases, uno podría pensar que Snoop Dogg covereando a Metallica hubiera sido algo épico.

¿Y lo fue? Mmm, quizá no tanto como los nombres de la banda y el rapero los pintaban. En aquel MTV Icon, Snoop fue el encargado de versionar “Sad But True” del Black Album de 1990, esa que tiene uno de los riffs más bad-ass del disco. Pero tal vez esta fue la presentación más flojita de la noche.

Es curioso ya que en YouTube hay algunos videos en los que a pesar de la mala calidad (tengamos en cuenta que esa presentación tiene casi 20 años), se nota que Snoop Dogg tuvo sus fallas. Tal como menciona Loudwire, hay una parte donde al icónico rapero parece que se le olvidan algunos versos y tapa el error invitando a que el público cante.

La interpretación comenzó bien, debemos admitirlo, con energía y mucha actitud de parte de suya. Pero a medida que pasaba todo, la cosa no se ponía mejor. Además de esa falla con los versos que les dijimos antes, el Uncle Snoop intentó sacar su lado de cantante (que honestamente no es su fuerte) y quiso entonar el coro. Recordemos que en la versión original, como en casi toda la obra de Metallica, la voz de James Hetfield también es semigutural, así que sonó bastante extraño el intento del rapero.

No sabemos qué habrán pensado los miembros de la banda mientras veían el show, pues en algún momento se alcanza a ver a Lars Ulrich con una cara de seriedad de aquellas.. pero luego, el baterista recupera la sonrisa. Como sea, aunque no es un cover así que digamos muy memorable, es un momento curioso entre dos emblemas de la industria musical. ¿A ustedes les gustó? Acá el video (perdonen, no lo hallamos en mejor calidad, pero suena decente).