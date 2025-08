Lo que necesitas saber: Sofia Kourtesis lanzó 'Volver', su quinto EP de estudio. Te traemos cinco claves sobre este lanzamiento.

Sofía Kourtesis lanzó hoy ‘Volver’, su quinto EP de estudio, en lo primero que le escuchamos desde el lanzamiento de su único LP de estudio, Madres (2023). Sofía estuvo platicando recientemente de este nuevo lanzamiento en Sopitas por Chilango Radio, (puedes escuchar la entrevista completa por acá).

Antes de ‘Volver’, sus EPs han sido Fresia Magdalena (2021), Sarita Colonia (2020), Sofía Kourtesis (2019) y This Is It (2014). En ellos, Sofía marcó una combinación única entre la identidad latina y el sonido del dancefloor europeo, con beats que toman del techno alemán y hasta algo del big beat en las atmósferas que crea.

Peruana y radicada en Berlín desde hace años, Sofía Kourtesis es una voz clave en el house ecléctico contemporáneo, una curiosa del sample, el synth y la curaduría de beats, de la que siempre es bueno escuchar algo nuevo.

El sonido trotamundos de Sofía vuelve a incorporar lo ecléctico del mundo que ha recorrido

Desde sus inicios, Sofía se ha destacado por no ser ni de aquí ni de allá, con las raíces peruanas que tiene, el español como lengua nativa, y un desarrollo en Europa. Este contraste, como sucede con artistas como Quantic (inglés radicado en Colombia) o Nicolas Jaar (estadounidense con ascendencia chilena).

En palabras de Sofía durante la entrevista que nos concedió: “Mis canciones tienen el corazón latinoamericano, pero tienen el beat y la energía alemana. El motor de mis canciones tienen la energía alemana, europea, y el corazón latinoamericano.”

Una energía imparable en la colaboración inédita con Daphni

El sencillo “Unidos” marca la primera colaboración oficial de Daphni (alias de Dan Snaith de Caribou). Snaith comentó que “todas las buenos ideas en esta pista son de Sofía, yo solo agregué algunos beats y reforcé la estructura”. La canción celebra la unión y la fuerza colectiva.

En entrevista con Sopitas por Chilango Radio, Sofía dijo que se sintió orgullosa y que sintió que un sueño se le hizo realidad. “Me encanta la manera en la que él (Daphni) puede hacer de una canción algo muy explosivo (…) yo siempre digo que somos mucho más fuertes unidos.”

Sofia repite la electrónica vulnerable y sensible que la ha caracterizado

Este EP trae bastantes temas de fondo, como el sentido de comunidad, y el cuidado de la madre de la Sofia durante la enfermedad. No siempre necesita palabras para expresar una rola melancólica, como lo hace en la introducción de “Corazón”.

Cuando Sofía hace una canción melancólica, ha dicho que inclusive necesita terapia con su psiquiatra porque se pierde en su dolor para tratar de buscar la melodía perfecta para sacarla de su depresión.

“Tengo que identificar el dolor que voy a describir. Me tienen que sacar de esa canción.” Esto lo escuchamos en Volver, en rolas como “Sisters” y “Corazón”, algo que viene desde sus inicios. La ansiedad ante la adversidad es uno de los puntos cruciales para que ella componga y produzca su música.

Esto también hace que sofia sepa cuándo es adecuado festejar, y en la brutal “Ballumbrosio” nos lo deja escuchar. La colaboración entre Sofia y Miguel en su nuevo EP ‘Volver’ es una fiestota con sonidos latinos, y samples sutiles que se cuelan en tu cabeza para no salir. Las percusiones celebran una fiesta después de trabajar, con el corazón latino y el motor europeo característicos del sonido de Sofia en su regreso.

Un EP resultado del desahogo en el cuidado a su madre durante la enfermedad

La madre de Sofia ha tenido problemas de salud desde 2021, como lo declaró en entrevista. Ella ha sido un motor para Sofia, quien también dedicó su LP pasado a las figuras maternas, con un trabajo titulado Madres. Debido a la enfermedad, Sofia ha tenido que cuidarla de cerca, lo que parecería un obstáculo para producir música, pero decidió superarlo mediante la tecnología.

Sofia tiene un formato de producción móvil, y basta con una laptop y un teclado para que pueda componer y grabar en casi cualquier lugar. De eso habló con nosotros en entrevista, recordando cuando cuidó a su mamá: “En el momento que yo cuidaba a mi mamá en casa o en la clínica (…) siempre anhelaba hacer nueva música. La música me daba fuerzas para lo que venía adelante.”

Inspiración del cine de Pedro Almodóvar y Herzog hacia la comunidad LGBT+

Sofía describió Volver como un homenaje a “toda la comunidad LGBT+ y a las increíbles mujeres trans que tuve la suerte de conocer en los últimos años”. Alaba su valentía ante un entorno de odio y corrupción estructural en América Latina.

“Desde que soy una niña siempre he estado activamente apoyando a mi familia, soy una activista. Para mí las comunidades son parte de mi ser.”

Sofía quiso destacar a las comunidades LGTB, y a la igualdad de género, y eso lo comparte con Pedro Almodóvar y Werner Herzog. En palabras de Kourtesis, la creación del EP fue una experiencia “como una película de Pedro Almodóvar”.