Songs of Disappearance: El disco con cantos de aves en peligro extinción que la rompe en Australia

La música se encuentra en todas partes y en ese sentido, se sorprenderán de lo fascinantes que pueden ser los sonidos de la naturaleza. La prueba de ello esta en un peculiar material discográfico llamado Songs of Disappearance lanzado el pasado mes de diciembre en Australia, con un concepto bien llamativo: el canto de diversas aves en peligro de extinción originarias de aquel país.

Y es que este álbum ha sido una gran sorpresa en esos lares ya que entró a la listas de popularidad, alcanzando e incluso desbancando a artistas de las talla de Adele, Ed Sheeran, Taylor Swift, The Weeknd y más. Pero más allá de eso, es su propósito lo que realmente lo hace destacar como un proyecto a seguir.

El origen del disco ‘Songs of Disappearance’

Es verdad que para hacer una canción o un disco potencialmente exitoso, se deben seguir ciertos lineamientos de composición, producción y todas esas cosas que llevarán a ese material a un nivel importante… pero hay ocasiones en los que la magia de la música, viene de los lugares más recónditos e inesperados. Y ese es el caso de Songs of Disappearance.

Dicho material discográfico nació en Australia como un proyecto del productor Anthony Albrecht de la mano de su organización Bowerbird Collective. Él, un músico que actualmente es candidato a un doctorado en la Universidad Charles Darwin, se apoyó en su asesor académico Stephen Garnett y el sonidista silvestre David Stewart, entre otros colaboradores, para echar a andar este proyecto musical.

¿Y de qué está compuesto Songs of Disappearance? Tal como mencionan en su sitio oficial, es una recopilación del canto de 53 especies de aves australianas que se encuentran en amenazadas o en peligro de extinción. Y en ese sentido, es un álbum fácil de digerir ya que la mayoría de los tracks no dura más allá de un minuto; las hay de 15 hasta 50 segundos (con excepción de la primera rola, que dura casi tres minutos).

“Sumérgete en un coro de cacatúas icónicas , el zumbido de los pájaros jardineros, una extraña sinfonía de aves marinas y la inquietante llamada de uno de los últimos loros nocturnos que quedan“ se lee una descripción del disco que de hecho, ya pueden encontrar en diversas plataformas de streaming.

¿Qué pasa con las aves en Australia?

Este disco no solo resalta la belleza de las aves australianas como tal, su canto y la importancia de su existencia. Como dijimos, el trasfondo nos habla del peligro que amenaza a estas especies. Songs of Disappearance, por decirlo de alguna manera, es la parte sonora de concientización del proyecto The Action Plan for Australian Birds 2020 (El plan de acción por las aves australianas 2020), que es un libro precisamente publicado por la Universidad Charles Darwin y la asociación BirdLife Australia.

Dicha obra nos muestra un estudio que a grandes rasgos, nos muestra que ahora hay 216 aves amenazadas en Australia en comparación con las 195 de hace diez años. “Los resultados nos dicen claramente que, sin cambios, muchas especies seguirán disminuyendo o se perderán por completo”, dice el profesor Garnett en un comunicado recogido por The Washington Post.

‘Songs of Disappearance’ la rompe en las listas de popularidad

Este material discográfico bastante peculiar se publicó a principios de diciembre pasado y es justo decir que se convirtió en una sorpresa para la industria musical australiana. Evidentemente lejano a los sonidos y artistas pop que comandan las listas de popularidad, Songs of Disappearance logró colarse en algunos de los tops importantes de la ARIA (la Asociación de la Industria de la Grabación Australiana, por sus siglas en inglés).

Para que chequen nada más la repercusión del disco, el puesto más alto que alcanzó en la listas de la ARIA fue el número tres, superando a cantantes de la talla de Taylor Swift, ABBA, The Weeknd, Justin Bieber, Ed Sheeran e incluso a Mariah Carey y Michael Bublé, que suelen estar entre las figuras más escuchadas de la temporada decembrina por aquello de Navidad.

Actualmente, las organizaciones y los colaboradores están en una campaña para alentar a que la gente siga escuchando el disco y este se mantenga en el Top 10 australiano el mayo tiempo posible. La razón: las ganancias obtenidas por venta e ingresos de reproducción en streaming se destinarán a BirdLife Australia y diversas organizaciones dedicadas a preservar las especies de aves en ese país. Gran proyecto, sin duda.