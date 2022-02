¿Por qué no puedes dejar pasar a Sports y su pegajoso dream pop?

En la actualidad y a pesar de lo que muchos dicen, tenemos un montón de bandas haciendo cosas muy interesantes. Sí, probablemente el rock no tenga la misma fuerza como en el pasado y otros géneros o tendencias se impusieron en la industria musical, pero la nueva generación está saliendo al quite, combinándolo con sonidos impresionantes. Tal es el caso de Sports, una agrupación que después de escucharla los dejará con el ojo cuadrado.

A pesar de que llevan un buen rato creando canciones y discos que sorprenden por su impecable promoción, este proyecto ha ido paso a pasito consiguiendo la atención de varios medios especializados y ganándose fans en dondequiera que se presentan. Pero este 2022 y gracias a una idea sumamente ambiciosa, tuvimos chance de platicar con sus integrantes para que nos contaran un poco sobre su carrera, trayectoria y mucho más.

¿Quiénes son Sports?

Sports es una banda de dreampop formada en Oklahoma, Estados Unidos por Cale Chronister y Christian Theriot. Aunque fue en esa época en que hicieron oficial este proyecto, el vocalista de la agrupación, Cale, menciona que en realidad tanto él como Christian comenzaron a componer canciones cuando tenían 12 o 13 años, a pesar de que no sabían tocar bien sus instrumentos, pero tenían un lugar donde ensayar y eso era un plus.

“Un amigo que sí era músico me habló de un chico talentoso llamado Christian, que se acababa de mudar a Oklahoma y era un potencial compañero de banda”, comentó al respecto Chronister. A partir de ese momento, ambos conectaron y se ayudaron mutuamente, pues el cantante considera que él le enseñó a tocar bien la guitarra y lo motivó a convertirse en un mejor artista. Esa es la historia básica de cómo empezó esta agrupación.

Sus inicios y primeros pasos en la música

En un inicio y como cualquier banda nueva, Sports no tenía un sonido propio, pues usaron sus influencias para empezar a tocar. The Ramones, su clásico “Blitzkrieg Bop” y en general el punk rock o el hard rock clásico (como AC/DC con “Back in Black”) fueron una de sus más grandes inspiraciones para tomarse en serio lo que hacían. Aunque eso sí, ellos consideran que en esas épocas, sonaban con una banda de punk combinada con emo.

Cale Chronister y Christian Theriot recuerdan que sus primeras presentaciones fueron a los 15 años abriendo para bandas de chicos más grandes que ellos, a pesar de que seguían intentando aprender a tocar sus instrumentos y escribir canciones propias. Así, poco a poco fueron ganándose unos cuantos fans, pero tuvieron que pasar muchos años para que encontraran el sonido y el concepto que querían presentar bajo este nuevo proyecto.

Un sencillo y EP’s que poco a poco lograron llamar la atención

El tiempo pasó y para su fortuna, hallaron lo que querían hacer dentro de la música y comenzaron a ensayar con esta nueva idea. Combinado el dream pop y el indie pop, en 2015, Sports se da a conocer oficialmente con el sencillo “You Are The Right One”, el cual publicaron de manera independiente y con el que harían un montón de ruido dentro de la escena musical de Oklahoma, pero algo más grande estaba por venir para ellos.

En ese mismo año, la agrupación estrenó su primer material discográfico de corta duración llamado simplemente como Naked All The Time. Para 2016, sorprendieron a todos presentando otro EP titulado People Can’t Stop Chillin’, en donde muestran una faceta mucho más madura e interesante que cuando eran una banda que tocaba puros covers de punk. Al respecto y sobre su evolución, el buen Cale Chronister comentó lo siguiente:

“Creo que cambiamos mientras crecíamos, escuchábamos la música que antes pensábamos que era para gente mayor y supongo que intentamos replicar eso. Nunca fue como que queríamos sonar como ahora, simplemente pasó. Para que te des una idea, es como si te preguntáramos a ti si te veías en donde estás hace cinco años, probablemente la respuesta sea un ‘no’, porque ni siquiera eres la misma persona que eras en aquel momento. Todos estamos en constante cambio y probando cosas nuevas”.

Su primer álbum fue una grata sorpresa

En esa misma etapa, Sports comenzó a presentarse en distintos foros pequeños de Estados Unidos, donde impresionaron gracias a su música y presentación en vivo a las personas que se tomaban el tiempo de verlos sobre el escenario. Sin embargo, la banda cada vez pensaba en cosas más grandes, y a finales de 2016 empezaron a planear todo para grabar un disco en tiempo y forma, un trabajo que no fue sencillo, mucho menos siendo artistas independientes.

Se tardaron casi dos años en componer y darle forma a este álbum hasta que finalmente, el 26 de agosto de 2018, la agrupación presentó su álbum debut, Everyone’s Invited. En este material sobresalen rolas como “Autopilot”, “Shiggy” y “We Should Get Married”, pero en general, podemos decir que en esta colección de canciones, le dieron un giro importante al proyecto añadiéndole un toquecito de psicodelia que les cayó de maravilla.

El proyecto más ambicioso de su carrera

En 2019, Sports se dedicó a tocar y presentarse en otras ciudades que no habían pisado, pero en ese periodo también compusieron algunas rolas que vieron la luz un año más tarde pero cuando el coronavirus llegó a nuestras vidas, decidieron que era el momento perfecto para pensar en el siguiente paso en sus carreras. De la mano de Naked Records y bajo este sello, pusieron en marcha un proyecto llamado Get A Good Look.

Se trata de un nuevo material discográfico dividido en dos partes, la primera la grabaron justo antes del encierro y vio la luz en febrero de 2021, mientras que la segunda la escribieron en medio de la pandemia para juntarla más tarde en un solo disco con las canciones que mostraron previamente. Sobre el concepto y la idea de este álbum tan particular, Christian Theriot compartió con nosotros los siguiente:

“Creo que lo mejor es que no teníamos la presión de hacer otra cosa que no fuera el disco. Cancelamos la gira por obvias razones y lo más normal para nosotros era entrar al estudio. Lo bueno fue que tuvimos mucho tiempo para terminar el álbum y eso nos hizo ser más obsesivos de lo normal en cuanto a la producción (…) Considero que el mayor reto a la hora de grabar ‘Get A Good Look’ fue no perder la perspectiva de la canción y el objetivo de la misma, pero al mismo tiempo aprendimos a dejar de preocuparnos porque antes nos desesperábamos si las cosas no salían como esperábamos y también aprendimos a ser muy pacientes, queríamos que el mundo escuchara las canciones en cuanto las terminábamos”.

Las lecciones que han aprendido en estos años

A pesar de que son una banda relativamente joven, Sports ya tiene una carrera en la escena independiente estadounidense y por supuesto que han aprendido un montón de cosas en estos años. Y si tuvieran la oportunidad de darle un consejo a todos esos chicos y chicas que quieren formar un grupo en estos momentos, probablemente les dirían que lo más importante es amar la música y olvidarse del dinero.

“No hay un secreto o algo así (para tener una buena banda), todos clichés son reales. Sinceramente les diríamos que no se metan en esto si están pensando en hacer un montón de dinero o ser sumamente famosos, entren porque quieren hacer música. Lo otro sería que no se comparen con otras bandas, por supuesto que todos en algún punto lo hemos hecho, pero no puedes compararte con alguien más porque cada quien tiene su propio camino. Por último, creo que simplemente les aconsejaría que hagan la música que ellos crean que es genial, no sigan las tendencias porque eso no siempre te emociona”. “Pensamos que lo más valioso que hemos aprendido es que la música te puede llevar a un montón de lugares que nunca imaginaste, a hacer cosas que jamás pensaste que intentarías. Pero sobre todo, conocer a muchísimas personas emocionantes y elegir muy bien con quienes quieres relacionarte, eso es muy importante porque al final la gente que importa es lo más valioso que te queda. Y claro, nada de esto sería posible sin fans, los queremos mucho y apreciamos como no tienen idea”.

¿Por qué deben escuchar a Sports?

Sabemos que las bandas alternativas siempre muestran cosas interesantes que precisamente, nos hace olvidarnos por un momento de las tendencias y lo que está sonando en todo el mundo. En el caso de Sports, ellos no están peleados con ese sonido “comercial” del que de plano no podemos escapar, solo que ellos le dan un giro interesante agregándole tintes de dream pop y psicodelia que les aseguramos que les volará la cabeza.

A esto tendríamos que sumar su show en vivo, que es una verdadera locura –por lo que hemos visto en internet– y en el que se nota la increíble conexión entre la banda y su público. Por ahí nos comentaron que tienen muchas ganas de venir a México y en una de esas nos sorprenden muy pronto, pero sin duda, Sports tiene todo para romperla en cualquier lugar en el que se presenten y podemos firmarles que después de que los escuchen, se convertirán en su nueva adicción musical.