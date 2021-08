¡Alisten los billetes! Subastarán última sesión de fotos de Chris Cornell como NFT

En los últimos meses hemos visto el aumento considerable de la venta de arte a través de los Non-Fungible Token (Token No Fungible o NFT por sus siglas en inglés), esos archivos que se utilizan como criptomoneda de cambio y que permiten a varias personas adquirir arte de manera digitalizada.

Ya vimos esta tendencia con la venta de videos virales como el de ‘Leave Britney Alone’ y ‘Stoner Stanley‘, así como la subasta de fotografías inéditas como las que le tomaron a Kurt Cobain, el líder de Nirvana, antes de su muerte. Y justamente mencionamos ese ejemplo porque algo similar harán con unas fotos del legendario Chris Cornell.

Las últimas fotos de Chris Cornell se subastarán como NFT

El fotógrafo Randall Slavin realizó una sesión fotográfica al líder de bandas como Soundgarden y Audioslave, esto antes de que Chris Cornell muriera en mayo de 2017. En lugar de publicar las fotografías, Slavin guardó las imágenes y actualmente las está convirtiendo en NFT que subastarán el próximo 5 de agosto.

Los NFT’s llevan por nombre “Until We Disappear” y “White Roses for My Soul to Keep”. El primero es una imagen en movimiento de Chris Cornell en un fondo de nubes, mientras que el segundo se trata de un libro animado de cada fotograma que Randall Slavin tomó durante la sesión de retratos realizada al fallecido cantante.

Y las ganancias irán a una organización dedicada a la rehabilitación de drogas y alcohol

La subasta de estos NFT’s se realizará el próximo 5 de agosto a las 12 am ET (serán las 11 de la noche de este martes 4 de agosto acá en México) a través de la plataforma Cryptograph, y parte de lo que se recaude será donado a Phoenix House, una organización sin fines de lucro de rehabilitación de drogas y alcohol.

“Randall es como una familia”, dijo Vicky Cornell, la viuda de Chris, a través de un comunicado citado por el portal Consequence of Sound.

“Estoy muy agradecida de que la última sesión de fotos de Chris fuera capturada no solo por un fotógrafo increíble, sino también por un verdadero amigo. Phoenix House continúa haciendo un trabajo tan crucial, especialmente durante estos tiempos”, agregó acerca de la venta de estos NFT’s que seguro se venderán en miles de dólares. ¿Comprarían alguno de ellos?