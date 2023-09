Lo que necesitas saber: Sufjan Stevens lanzará un nuevo disco en octubre próximo. Pero el músico, por ahora, se mantiene en rehabilitación por esta enfermedad. Les contamos lo que sabemos.

A poco menos de un mes de que lance un nuevo material discográfico, Sufjan Stevens reveló que fue diagnosticado con el síndrome de Guillian-Barré. El artista estadounidense lo dio a conocer en una reciente publicación de redes sociales.

De acuerdo con el propio compositor, fue el mes pasado cuando recibió el diagnóstico luego de que despertó una mañana y no podía mover sus extremidades. Debido a esto, no ha realizado promoción del disco que sale a inicios de octubre próximo.

Foto: vía Facebook oficial del artista.

Sufjan Stevens revela que padece Guillain-Barré; ya se encuentra en tratamiento

En su post de Instagram de este miércoles 20 de septiembre, el músico escribió que se sentía feliz de que está en la antesala del lanzamiento de su nuevo disco Javelin, que será lanzado el 6 de octubre que viene. Sin embargo, Sufjan Stevens mencionó que no ha podido tener acercamiento a la prensa para promocionarlo por su diagnóstico de Guillain-Barré.

“El mes pasado, desperté una mañana y no podía caminar. Mis manos, brazos y piernas estaban entumecidos, me hormigueaban, no tenía fuerza, no sentía nada y no tenía movilidad“, describió el artista.

Foto: Getty Images

Stevens dijo que su hermano lo llevó a un hospital al apartado de Urgencias donde le practicaron diversos estudios, desde resonancias magnéticas hasta ecocardiogramas. “Los médicos me diagnosticaron un trastorno autoinmune llamado Síndrome de Guillain-Barré“, reveló.

De acuerdo con el testimonio, parte de su tratamiento inicial se basó en que le administraran inmunoglobulina por cinco días. Además, dijo que los doctores esperaban que la enfermedad no se propagara a sus pulmones, cerebro o corazón. “Me dio miedo, pero funcionó”, escribió Sufjan Stevens con un agradecimiento especial a sus doctores.

Fue a partir del 8 de septiembre cuando ingresó a rehabilitación, donde dice que lleva sesiones intensas de fisioterapia para poner su cuerpo en forma y que pueda caminar nuevamente. “Es un proceso lento, pero dicen que me “recuperaré”, sólo que requiere mucho tiempo, paciencia y trabajo duro”, dijo el compositor, revelando que lleva cerca de dos semanas en rehabilitación.

Foto: Captura de pantalla.

¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré?

De acuerdo con Mayo Clinic, el síndrome de Guillian-Barré es un trastorno poco común en el cual el sistema inmunitario del organismo ataca los nervios. Los primeros síntomas van desde la sensación de debilidad, hasta hormigueos en las manos y los pies.

Con el paso del tiempo, de no tratarse, la enfermedad puede paralizar todo el cuerpo. Y en su forma más grave, este síndrome es considerado una emergencia médica… Eso sí, aunque no existe una cura como tal para la enfermedad, los tratamientos pueden ayudar a mantener los síntomas controlados y a reducir su avance.

Mayo Clinic menciona que aunque la recuperación puede tardar varios años, las personas que la padecen pueden volver a caminar al cabo de seis meses después de la aparición de los primeros síntomas. Y pues ahora, solo queda mandarle las mejores vibras a Sufjan Stevens en su lucha contra el síndrome de Guillain-Barré.

