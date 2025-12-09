System of a Down regresa a México y va la fecha, lugar y cuándo comprar boletos

¡System of a Down regresa a Ciudad de México! Tendremos un conciertazo de la banda en mayo de 2026, porque además de ser su esperado regreso, vendrán acompañados por IDLES… ¡Será una locura!

¿Cuándo viene System of a Down a la Ciudad de México?

“Tras el rotundo éxito de su gira por estadios en Norteamérica este verano y la impresionante cifra de 500,000 boletos vendidos en América Latina a principios de este año, System Of A Down han anunciado su esperado regreso a la Ciudad de México el próximo 27 de mayo de 2026“, señala el comunicado de Ocesa.

Así que ahí lo tienes, la fecha es el 27 de mayo, poco antes de comenzar su gira por Europa, donde visitarán ciudades como Estocolmo, París, Milán, Berlín y Londres.

System of a Down viene al Estadio GNP, por cierto.

Venta y preventa. ¿Cuándo salen los boletos para System of a Down en México?

System of a Down junto a IDLES seguro que será uno de los conciertos más épicos en México durante 2026 (y mira que tenemos una agenda bastante amplia). Es imperdible y por eso tienes que saber todo sobre la venta de boletos.

Habrá preventa y ésta será el lunes 15 de diciembre a partir de las 14:00 horas, exclusiva para clientes de Banamex. La venta al público en general será el martes 16, todo a través de ticketmaster.

¡Chulada de concierto! ¿Apoco no? Lo dicho, uno de los mejores que tendremos en 2026 sin duda alguna.

