¿Por qué Taylor Swift sorprendió con la aparición de Taylor Lautner en su reciente video?

Sí, les traemos chismecito y contexto… El pasado 7 de julio Taylor Swift se convirtió en tendencia de redes sociales, una vez más, por el lanzamiento de su disco ‘Speak Now (Taylor’s Version’), el cual se convirtió en el tercer álbum de estudio regrabado de la cantante.

El disco ha dado de qué hablar por varias canciones nuevas incluidas, una cuya letra fue modificada y también, por el video oficial de la canción “I Can’t See You”, donde la cantante –quien por cierto vendrá a México en unas semanas– invitó al actor y su ex, Taylor Lautner.

Taylor Swift y Taylor Lautner salieron en 2009. Foto: Getty Images

Taylor Swift lanzó la reedición de su disco ‘Speak Now’

Esto podría parecer insignificante para quienes no sean fans del chisme, de Taylor Swift o de la saga de ‘Crepúsculo’. Sin embargo, cabe recordar que ambos Taylors fueron novios durante varios meses por allá del año 2009. ¿Y luego qué?

Bueno, se sabe que nuestra querida Tay Tay es conocida por escribir de su vida amorosa a través de sus canciones. Por ejemplo, su rola “All To Well”, del disco ‘Red’, se dice es sobre el actor Jake Gyllenhall, mientras que la canción “You’re Losing Me” sería para su reciente ex, Joe Alwyn.

Y John Mayer tembló por ser el próximo ex funado de Taylor Swift

Las canciones inspiradas en sus pasadas relaciones sentimentales han llevado a Taylor Swift a ser uno de los pilares más importantes en la industria de la música actual (y miren que si son de los que niegan esto es porque no quieren ver la infinidad de números que esta mujer logra en todo lo que hace).

Pero también, provocan que sus fans se le vayan encima a los susodichos, pues Taylor Swift ha mencionado las canalladas que le hicieron su exes cuando estaban juntos (como cuando Joe Jonas la cortó por teléfono) y obvio sus seguidoras le muestran apoyo.

Es de los pocos ex de Taylor Swift que no fue funado por los swifties. Foto: @midnightstrack2 (Twitter)

La cantante pidió a sus fans que no ataquen a sus exes

Aunque dichas relaciones ya fueron de hace años y Taylor Swift ya las superó, con las reediciones de sus discos (por acá un contexto del porqué decidió hacer esto) dichos vínculos han vuelto al tema de conversación.

En el caso de ‘Speak Now’, Taylor Swift lanzó este disco en 2010 y tiene una canción llamada “Dear John” que dicen está inspirada en John Mayer, a quien la cantante pidió a sus seguidores no atacar con el lanzamiento de la reedición de dicho álbum.

Taylor Swift dejó ver que incluso se lleva bien con varios de sus exes

“Tengo 33 años. No me importa nada de lo que me pasó cuando tenía 19 años excepto mis canciones. No saco este álbum para que sientan la necesidad de defenderme en Internet de alguien sobre él qué creen que podría haber escrito una canción hace unos 14 millones de años”, dijo la cantante en un reciente concierto.

A diferencia de Jake Gyllenhal, Mayer corrió con suerte gracias a la oportuna petición de Taylor Swift a sus fans. Aunque el que se vio bastante inteligente fue Taylor Lautner, quien prefirió aparecer recientemente con Taylor y salvarse de la ‘funa’ de los swifties.

Foto: Taylor Swift (Twitter)

Uno de ellos es Taylor Lautner, quien es su amigo cercano

Bueno, no exactamente: Resulta que Taylor Lautner fue la inspiración detrás de la canción “Back To December”, que está incluida en el disco ‘Speak Now’ (2010) y por ende, en la nueva reedición del disco que salió hace apenas unas horas.

Las fans se mostraron sorprendidas al ver al actor de 31 años en el reciente video de Taylor Swift. Y no sólo eso, sino porque también la cantante lo tuvo de invitado en el show en el Arrowhead Stadium de Kansas City que Swift dio el viernes 7 de julio.

Taylor Lautner apareció en el concierto que Swift dio en Kansas City. Foto: Getty Images

Taylor Lautner aparece en el reciente video musical de Taylor Swift

En el escenario también aparecieron Joey King y Presley Cash, quienes aparecen en el video de “I Can’t See You”, pero si algo llamó la atención fue que a diferencia de lo que muchos pensarían, Taylor Swift aseguró tener una buena amistad con Taylor Lautner.

“Fue una fuerza muy positiva en mi vida cuando estaba haciendo el álbum ‘Speak Now’, y quiero decir que hizo todas las acrobacias que vieron en ese video musical”, dijo Taylor Swift a sus fans en el concierto a quienes les dijo que incluso es amiga de la esposa de su ex.

Presley Cash, Taylor Swift, Joey King y Taylor Lautner. Foto: Getty Images

Taylor Swift se lleva bien hasta con la esposa de su ex

“Él y su esposa se han convertido en algunos de mis amigos más cercanos, y es muy conveniente porque todos compartimos el mismo nombre”, dijo la cantante que demuestra, sí existen excepciones donde uno puede se amiga de tu ex. ¡Qué grandeza!

Ya para comprobar que entre Taylor Swift, Taylor Lautner y su esposa Taylor, el actor subió a su cuenta de instagram una imagen donde recrean el famoso meme de los tres Spider-Man señalándose, pues los tres se llaman igual.

Taylor Swift es amiga de Taylor Lautner y su esposa. Foto: Taylor Lautner (Instagram)

Si bien parecía que el querido Taylor Lautner aplicó la de “si no puedes con el enemigo, únetele”, en realidad él y Taylor son amigos y dejaron el pasado atrás. Algo que muestra la madurez de la cantante con las personas que no se pasaron de lanza con ella. ¿Qué les parece?

Portada de ‘Speak Now (Taylor’s Version). Foto: Taylor Swift.

