Lo que necesitas saber: La movilización convocada por la Coordinación 8M exigirá a las autoridades el alto a los feminicidios, justicia para las víctimas y personas desaparecidas y la defensa de los derechos de las mujeres.

Este 25 de noviembre —25N Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y Día Naranja— varias colectivas, organizaciones, familiares de víctimas de feminicidio y madres buscadoras saldrán a las calles de la CDMX para marchar contra la violencia hacia las mujeres.

Foto: Cuartoscuro

Marcha el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Como en años anteriores, miles de mujeres saldrán a las calles de la CDMX —y otras partes del país— este 25N para marchar contra la violencia de género.

La movilización convocada por la Coordinación 8M para este miércoles 25 de noviembre exigirá a las autoridades el alto a los feminicidios, justicia para las víctimas y personas desaparecidas y la defensa de los derechos de las mujeres.

Foto: César Gómez-Cuartoscuro.

Ruta y horarios de la marcha del 25N en la CDMX

La idea es reunirse en la Glorieta de las Mujeres que Lucha a las 15:30 horas para comenzar a las 16:00 horas la movilización sobre Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo capitalino.

Si bien está esta la convocatoria principal, distintas organizaciones han compartido sus propios horarios para integrarse en bloques a esta marcha: