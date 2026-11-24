De acuerdo con Sopitas.com, el concierto de A Perfect Circle y Puscifer en la Ciudad de México se realizará el 25 de noviembre, esto en el Estado Fray Nano. Dogstar, la banda fundada por Keanu Reeves, será una de las invitadas especiales junto con Dave Hill. Estos son los horarios: Early access - 4:30 pm Puertas - 5:00 pm Dave Hill - 6:30 pm Dogstar - 7:00 pm Puscifer - 8:15 pm A Perfect Circle - 9:30 pm

Lo que necesitas saber: El concierto también contará con Dogstar, la banda de Keanu Reeves, como telonera.

A Perfect Circle, Puscifer y la banda de Keanu Reeves, Dogstar, se presentarán en la Ciudad de México. Ya tenemos los horarios de las bandas, para que vayan previendo su llegada… y un detalle especial: no se podrán usar los celulares (no para grabar).

A Perfect Circle / Foto: facebook.com/aperfectcircle

Fecha y venue del concierto de A Perfect Circle en México

Luego de varios meses de espera, A Perfect Circle y Puscifer, las dos bandas de Maynard James Keenan, se presentarán en México.

Aunque muchos pensaban que la visita de A Perfect Circle se realizaría como parte de un festival, para deleite de sus fans será un show en solitario, este 25 de noviembre, en el Estadio Fray Nano de la CDMX.

A Perfect Circle + Puscifer / Imagen: Instagram/musicvibemx

Keanu Reeves también tocará en este show

Podríamos decir que el concierto de A Perfect Circle en la Ciudad de México hasta parece festival. Ya que, además de las dos bandas lideradas por Maynard James Keenan, habrá un par de actos invitados para la noche mencionada.

Uno de ellos, Dogstar… sí, la banda fundada por Keanu Reeves llegará al evento, esto luego de lanzar el disco All in Now en este mismo 2026. Junto a ellos, el encargado de abrir el show será el comediante y músico Dave Hill.

Horarios del concierto de A Perfect Circle en México

Si te vas a lanzar al show de A Perfect Circle en México, apunta los horarios desde la apertura de puertas hasta la hora en que arranca el show… acá te dejamos el dato:

Early access – 4:30 pm

Puertas – 5:00 pm

Dave Hill – 6:30 pm

Dogstar – 7:00 pm

Puscifer – 8:15 pm

A Perfect Circle – 9:30 pm

Estará prohibido el uso de celulares durante los shows de Puscifer y A Perfect Circle

Así como sucede en los shows de Tool, en las presentaciones de A Perfect Circle y Puscifer no se permitirá al público grabar con celulares. Sobre esto informó la promotora del evento, Music Vibe.

“De la manera más respetuosa te pedimos que por favor observes y escuches el show sin grabar”, se indica en el comunicado difundido por Music Vibe, en el que se agrega la siguiente advertencia: “En caso de desobedecer esta orden, serás expulsado del show, sin la oportunidad de reingresar”.

De acuerdo con la promotora, el celular sólo podrá ser utilizado en caso de emergencia y fuera del área de visión del espectáculo. OJO: la medida no aplica para Dogstar, así que los fans podrán tomarle su fotito del recuerdo a Keanu Reeves.

Se prohíbe el uso de celulares en shows de A Perfect Circle y Puscifer / Imagen: Music Vibe

Así está la compra de boletos

Este show es uno de los imperdibles del 2026: será el primer concierto que A Perfect Circle ofrecerá en México, luego de casi una década… mientras que Puscifer ofrecerá su primera-primera-primerísima presentación… bueno, en la CDMX (algunos recuerdan su paso por Cumbre Tajín).

Puscifer / Foto: facebook.com/PusciferMusic (Tim Cadiente)

Ahora sí, vamos a ver qué tan buena garganta tiene Maynard James Keenan, ya que él con Puscifer se encargará de abrir el show que cerrará A Perfect Circle. Varias horas oyendo la gloriosa voz del líder de Tool… el sueño.

Los boletos para A Perfect Circle + Puscifer ya están a la venta y los puedes conseguir aquí. Aquí sin preventa ni nada de pre-registros… va “general” y hasta que se acaben.

Los precios son los siguientes: