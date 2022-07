Conoce a The Beaches y su estruendoso rock que sorprendió a los Rolling Stones

Sabemos que en estos momentos, el rock no es el género más escuchado en todo el mundo ni el que la rompe en las plataformas de reproducción musical. Sin embargo, aquellos que afirman que está muerto, no podrían estar más equivocados, ya que contamos con un montón de proyectos bastante rifados que nos demuestran que los guitarrazos y su vibra están vivos y no solo eso, también andan contagiando a las nuevas generaciones. Justo como lo que hace The Beaches.

Integrada por cuatro chicas, esta agrupación tomó por sorpresa a la escena musical canadiense, presentando una propuesta fresca, divertida y sobre todo rockera. Imagínense qué tan cañonas están que ya tuvieron chance de abrirle a verdaderas leyendas de como los Rolling Stones… ahí nomás para que chequen el dato. Así que si tienen ganas de encontrar algo nuevo con qué obsesionarse, estamos seguros que ellas son todo lo que estaban buscando y aquí se las presentamos.

Foto vía Instagram: @thebeachesband

¿Quiénes son The Beaches?

The Beaches es una banda de Toronto formada en 2013 por las hermanas Jordan Miller (voz principal y bajo) y Kylie Miller (guitarra) junto a Leandra Earl (teclados y guitarra) y Eliza Enman-McDaniel (batería y percusión). El nombre lo tomaron del barrio en el que crecieron tres de sus integrantes, aunque antes de esta agrupación, tanto las Miller como Eliza tocaban en un cuarteto de pop punk llamado Done with Dolls con la guitarrista Megan Fitchett.

Para 2011, emprendieron una gira con este proyecto abriendo los shows de la banda Allstar Weekend y su más grande hit fue interpretar el tema principal de la comedia adolescente canadiense Really Me. Sin embargo, duraron muy poco juntas pues en 2013, Megan dejó la agrupación. Aunque no tardaron mucho en retomar su camino, pues tiempo después conocieron a Leandra, quien se unió a ellas para crear algo completamente nuevo, enfocándose más en el rock.

Foto: Getty Images

Alcanzando el éxito con su disco debut

En ese mismo año y ya bajo el nombre de The Beaches, estrenaron su EP debut homónimo, el cual ganó críticas bastante positivas por parte de varios medios especializados. Aunque no podían parar su impulso creativo, pues en 2014 lanzaron otro material discográfico de corta duración, Heights y fue gracias a esta colección de rolas que consiguieron un contrato con Island Records, el sello filiar de Universal Music. Pero mientras preparaban todo para presentar su primer álbum, se aventaron casi tres años tocando por Canadá y conociendo otros países como Reino Unido y Estados Unidos.

Pero todo cambió en 2017 cuando la banda presentó Late Show, el disco con el que oficialmente debutaban que tuvo sencillos espectaculares como “Money” y “T-Shirt”, y que contó con la producción de Emily Haines y James Shaw de Metric (por cierto, ACÁ pueden checar nuestra plática con ellos). Con este álbum, estas chicas la rompieron por completo, ya que alcanzaron el número uno en la lista de rock de Billboard de su país e incluso ganaron el premio a Grupo Revelación del Año en los Premios Juno de 2018, uno de los reconocimientos más importantes de Canadá.

Llamaron la atención de los Rolling Stones con su propuesta

Para promocionar su disco debut, The Beaches salió de gira por Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido, consiguiendo que más personas escucharan su propuesta. En 2019, la banda lanzó su tercer EP, The Professional, el cual acompañaron con sencillos como “Fascination” y “Snake Tongue”. Ese mismo año abrieron para proyectos como The Glorious Sons y Passion Pit, pero más tarde la banda tuvo una de las oportunidades más grandes de su carrera, pues las seleccionaron como invitadas para la única parada canadiense en la gira No Filter Tour 2019 de los Rolling Stones… sí, fueron el acto de apertura de ‘sus satánicas majestades’.

Por si esto no fuera suficiente, estas chicas la rompieron en el show previo al juego antes del inicio de la 107ª Grey Cup en Calgary, la final del campeonato de liga profesional de fútbol en Canadá. En 2020 (o al menos el tiempo que pudieron), salieron en su primera gira como artistas principales en su país natal, pero en 2021 y tras un buen rato sin sacar material nuevo, estrenaron un EP llamado Future Lovers, acompañado de canciones como “Let’s Go” y “Blow Up” que estarían en su siguiente álbum de estudio pero que decidieron lanzar antes de tiempo.

Ahora están de gira y compartiendo escenario con grandes artistas

Sin embargo, para que sus fans sintieran todas estas rolas como un material discográfico completo, decidieron juntar sus más recientes EP’s en un disco llamado Sisters Not Twins (The Professional Lovers Album), por el cual se ganaron el premio Juno al mejor álbum de rock este 2022.

Por ahora, la banda salió de nuevo de gira para promocionar este álbum en su país natal (donde compartirán cartel con Rage Against The Machine, Halsey, Maroon 5, Alanis Morissette en el Festival d’eté Québec) y en Norteamérica, llegando a muchos más oídos). Y quién sabe, en una de esas se animan y visitan nuestro país en un futuro cercano, para que podamos escucharlas en vivo y a todo color.

¿Qué es lo que hace especial a The Beaches?

Si algo nos queda muy claro es que en la actualidad, hay un montón de mujeres haciendo cosas increíbles dentro de la música, sobre todo en el rock. Muchas chicas tienen bandas extraordinarias y ese es justo el caso de The Beaches, quienes a base de guitarrazos, un sonido directo y honesto, letras divertidas y una propuesta sólida, se han ganado el reconocimiento de la prensa especializada y de una buena base de fans que las siguen a donde quiera que van. Pero no solo eso, sino que también llenan sus presentaciones en su tierra natal.

Y quizá se estén preguntando, ¿por qué tanto revuelo con esta agrupación? Bueno, sabemos que no están inventando absolutamente nada, pero su vibra, los temas de sus canciones –que van desde pasarla bien hasta olvidarte de los problemas–, su sonido donde mezclan el pop rock bailable con una pizca de punk (muy leve), riffs distorsionados, sintetizadores alucinantes y lo maravillosas que son durante sus presentaciones vivo, las hacen uno de los proyectos más interesantes que tenemos en estos tiempos. Y sin duda, pintan para que muy pronto aparezcan en los carteles de los festivales chonchos de este mundo. Si quieren escuchar algo revitalizante, sin duda tienen que clavarse con ellas, no se van a arrepentir.