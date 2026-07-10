Lo que necesitas saber:

El municipio de Hopelchén busca una mayor protección para la abeja melipona debido a su importancia cultural, económica y ambiental.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría tomar una decisión histórica para la protección del medio ambiente y los pueblos indígenas.

El máximo tribunal del país atrajo un caso que busca determinar si la abeja melipona, conocida como la “abeja sagrada de los mayas”, puede ser reconocida como sujeto de derecho.

Pero ojo: esto no significa que la Corte ya le haya otorgado derechos a la especie. Lo que hizo fue aceptar estudiar el asunto para analizarlo a fondo y, eventualmente, fijar un criterio que podría marcar un precedente en México.

¿Abejas con derechos? Suprema Corte analizará reconocer a las abejas como sujetos de derechos
Foto: Pexels

¿Y qué implica que las abejas sean sujetas de derecho?

Si la Suprema Corte aprueba dicho caso, ahora los cuidadores podrán acudir a tribunales para defender y además exigir a las autoridades acciones para protegerlas y de esa manera evitar su muerte.

Pero… ¿De dónde surge el caso?

El amparo fue promovido por comunidades mayas del municipio de Hopelchén, Campeche, quienes buscan una mayor protección para la abeja melipona debido a su importancia cultural, económica y ambiental.

Durante la sesión pública del 9 de julio, el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García explicó que el caso permitirá discutir si esta especie puede recibir una protección jurídica especial por su estrecha relación con el pueblo maya y por el papel fundamental que desempeña en los ecosistemas.

Esta propuesta fue respaldada por la mayoría de las y los ministros del Pleno.

De concretarse un criterio en ese sentido, la resolución podría influir en futuros casos relacionados con la conservación de especies y los derechos colectivos de comunidades indígenas.

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