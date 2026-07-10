Marlon Botas: Culpable por el feminicidio de Montserrat Bendimes

Lo que necesitas saber: A cinco años del delito, el feminicida recibirá sentencia la próxima semana.

Termina una larga espera por justicia para la familia, amigos y colectivos feministas que acompañaron el caso de feminicidio de Montserrat Bendimes: Marlon Botas —o Marlon “N” en la investigación— fue declarado culpable.

Cuatro años después de su detención y, cinco años después del delito, el feminicida recibirá sentencia este mes. ¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión?

Marlon Botas es declarado culpable por feminicidio

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó ayer, 9 de julio de 2026, sobre el fallo condenatorio contra Marlon Botas por el feminicidio de Montserrat Bendimes.

Foto: Captura de pantalla/Fiscalía General del Estado de Veracruz

De acuerdo con el comunicado oficial, la FGE realizó una investigación a través de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas, donde se prueba totalmente la responsabilidad de Marlon Botas en el delito de feminicidio de Montserrat Bendimes.

Al contrario de lo que aseguraba su defensa, la agresión física de Marlon “N” sí provocó la posterior muerte de Montserrat Bendimes en un hospital y no se trató de un “accidente”.

¿Cuándo se conocerá la sentencia para Marlon “N”?

Si todo sale como lo planeado, Marlon “N” recibirá sentencia el jueves 16 de julio de 2026, según información oficial de la FGE.

Foto: Victoria Razo/Cuartoscuro

¿Y cuánto tiempo podría pasar en prisión? De acuerdo con el Código Penal Federal y las reformas constitucionales actuales, Marlon Botas podría pasar de 40 a 70 años en prisión por el delito de feminicidio.

Eso de base, ya que pueden sumarle agravantes que aumentarían la condena. Además, la ley contempla multas de hasta mil días de salario mínimo, junto con la respectiva reparación del daño.

Un breve repaso al caso de feminicidio de Montserrat Bendimes

El caso de feminicidio de Montserrat Bendimes no sólo conmovió a Veracruz, sino a todo el país. ¿Lo recuerdas? Aquí te hacemos un repaso breve de los trágicos hechos.

El 17 de abril de 2021 Marlon Botas agredió físicamente a su entonces pareja, Montserrat Bendimes, en la colonia Casas Tamsa de Boca del Río, Veracruz.

Las graves heridas provocaron la muerte de Montserrat Bendimes seis días después de la agresión, el 23 de abril del mismo año.

Tras la agresión Marlon “N” se dio a la fuga con la ayuda de sus padres quienes, supuestamente, lo ayudaron a llevar a Montserrat Bendimes a un hospital, donde la abandonaron.

Detención de los padres del feminicida. Foto: Victoria Razo/Cuartoscuro

Sus padres fueron detenidos en noviembre de 2021

En mayo de 2022, Marlon Botas puso condiciones para “negociar” con la Fiscalía de Veracruz; negó las acusaciones y se entregó a cambio de que liberaran a sus padres

El 4 de junio de 2022, la FGE de Veracruz, informó que Marlon “N” recibió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

El pasado 9 de julio de 2026 Marlon Botas fue declarado culpable

El 16 de julio de este año recibirá la sentencia por el delito de feminicidio de Montserrat Bendimes

Foto: Victoria Razo/Cuartoacuro

La justicia llegó tarde, pero llegó. Un paso más para la lucha de todas las familias, hijos, mujeres y víctimas de feminicidio que se cuentan a diario en nuestro país.