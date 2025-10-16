Lo que necesitas saber: En enero de 2025, Robert Smith dijo que, tras el 'Song of a Lost World', vendrían dos discos más... se está cumpliendo.

Sólo un par de líneas han dado para anunciar el nuevo disco de The Cure. En su página oficial, la banda actualizó su extensa “bio”, agregando que ya grabó las 13 canciones del álbum que vendrá tras su aclamado Songs of a Lost World.

Robert Smith adelantó en enero que habría tres discos de jalon…

“En marzo de 2025, la banda regresó a Rockfield Studios para grabar 13 canciones más para un álbum posterior”, se indica en la biografía que The Cure. Y ya, así, sin necesidad de comunicados o crípticos mensajes en redes, podemos ver que ya mero llega el nuevo disco de Robert Smith y compañía.

No cae de novedad. Desde hace meses Robert Smith dio a conocer que, tras una larga ausencia en los estudios de grabación, The Cure agarró vuelo y tuvo para hacer el Songs of a Lost World y este nuevo álbum que estarían por estrenar. ¿Cuándo?, quién sabe…

Nuevo disco de The Cure tendría “la canción más triste de todas”

Bueno, de hecho, según lo que Smith dijo en Radio X, no sólo tendrían un nuevo disco ya preparado… sino que habría un tercero. Nada mal, luego de 16 años de nada de nada.

Foto: Getty.

De acuerdo con lo que Robert Smith dijo en su momento, el nuevo disco sería una continuación del Song of a Lost World… y para emoción de la banda darks, en este nuevo material estaría una canción que pondrá la depresión a tope: “probablemente tenga la canción más triste de todas”, dijo en la entrevista con John Kennedy.

Cuando el líder de The Cure dijo lo anterior, era enero de 2025… ¿se estrenará este año? Mmmmm, probablemente no. Quizás lo guardará la banda para 2026, previo a la gira que ya tiene anunciada, la cual dará inicio cuando se presente en el Primavera Sound de Barcelona, el 3 de junio.