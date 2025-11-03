The Cure estrenará en cines de todo el mundo la película del concierto 'The Show of a Lost World'

Lo que necesitas saber: The Cure estrenará en cines la película del concierto 'The Show of a Lost World', el concierto que dieron en el Troxy de Londres.

Apenas nos estamos reponiendo de la emoción de haber visto ‘Depeche Mode: M’ en cines (acá les contamos nuestra reflexión sobre esta cinta), y ya esperamos con ansias la siguiente. Y es que ahora The Cure confirmó que su concierto ‘The Show of a Lost World’ llegará como película a los cines de todo el mundo.

The Cure lanzará a nivel mundial la película ”The Show of a Lost World’. Foto: Getty Images

‘The Show of a Lost World’ llegará a los cines del mundo

Como seguramente recordarán, hace un año (el 1 de noviembre de 2024) la banda británica liderada por Robert Smith estrenó ‘Songs of a Lost World’, un disco que emocionó a los fans con justa razón, ya que con él The Cure terminó con una ausencia musical de 16 años.

Para promocionar este disco, con paisajes oscuros inspirados en las tragedias y pérdidas familiares con las que Robert Smith estuvo lidiando en los últimos años, ese mismo día The Cure dio un concierto íntimo en el recinto Troxy, en Londres, al cual sólo pudieron asistir 3 mil fans.

El concierto que la banda dio en el Troxy de Londres llegará a la pantalla grande este 11 de diciembre. Foto: Phoebe Fox (@ShotByPhox en Instagram)

The Cure lanzará la película de su último show en el Troxy de Londres

Después de eso la banda puso a disposición de sus fans un fragmento del concierto completo en su canal de YouTube, para que lo pudieran disfrutar aquellos que se quedaron con las ganas de ver a Robert Smith y compañía tocar estas nuevas ocho canciones en el ‘The Show of a Lost World’.

Además, publicaron un disco en vivo titulado ‘Songs Of A Live World Troxy London MMXXIV’, cuyas regalías fueron donadas en su totalidad a War Child, una organización humanitaria internacional que apoya a niños y jóvenes afectados por conflictos armados.

Foto: Getty Images

¿Lo mejor? que la película de The Cure llegará a los cines del mundo

Pero parece que la cosa con el nuevo disco de The Cure no acabó ahí (y no es queja), pues la banda británica anunció que el 11 de diciembre de este 2025, antes de que salga en formato físico en Blu-ray y DVD, la película del concierto ‘The Show of a Lost World’ llegará a los cines del mundo.

Sí, se trata de un concierto conformado no sólo por las 8 canciones de ‘Songs of a Lost World’, sino también con una selección de los grandes éxitos de The Cure. Incluida una selección de rolas del disco ‘Seventeen Seconds’ lanzado en 1980.

El concierto ‘The Show of a Lost World’ estará remasterizado en 4K

Serán en total 31 las canciones que podremos disfrutar en la pantalla grande con la película ‘The Show of a Lost World’, concierto que además ha sido remezclado, reeditado y remasterizado en 4K, incluyendo una nueva mezcla de sonido Dolby Atmos por parte del buen Robert Smith.

En pocas palabras, ‘The Show of a Lost World’ de The Cure promete ser una experiencia audiovisual inmersiva dirigida por Nick Wickham, nominado al Grammy, con una nueva mezcla de sonido envolvente por parte del buen Robert Smith.

Los boletos para la película de The Cure se venderán a partir del 20 de noviembre

Hablando de boletos, la venta de boletos y los cines en los que la película de The Cure estarán disponibles a partir del 20 de noviembre a las 8 de la mañana (hora de la CDMX). Se pueden ir registrando en esta página para que reciban más información al respecto (den click por acá).

En México aún no se saben los cines en los que llegará el concierto de The Cure, pero no se apuren que en cuanto sepamos en esta nota les daremos todos los detalles sobre ‘The Show of a Lost World’. Así que les recomendamos guardar esta página en su barra de favoritos. ¡Conste que les dijimos!