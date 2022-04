Parece que la tendencia de bandas grandes internacionales de coverear a artistas mexicanos durante sus conciertos en nuestro país no parará. Ya lo vimos con Coldplay, quienes en los shows que dieron se aventaron sus propias versiones de “Amor Eterno” de Juan Gabriel e incluso tocaron “Rayando el Sol” con Fher de Maná (ACÁ lo pueden checar). Sin embargo, ahora sí nos quedamos con el ojo cuadrado porque The Killers se aventó un cover de “Entrégate” de Luis Miguel… 100% real, no fake.

Como recordarán, hace algunos meses la banda de Los Ángeles confirmó que después de casi cuatro años desde su más reciente visita a nuestro país, Brandon Flowers, Ronnie Vanucci Jr. y Dave Keuning volverán para presentar sus más reciente materiales discográficos, Imploding the Mirage y Pressure Machine con algunas presentaciones en Monterrey, CDMX y Guadalajara.

Foto: Cortesía The Killers

The Killers nos dejó con la boca abierta covereando “Entrégate” de Luis Miguel

Luego de mucha espera y anticipación, The Killers arrancó su minigira por nuestro país con un par de conciertos en la Arena Monterrey. El primero estuvo ok, pero sin duda el segundo fue una verdadera locura. No solo lo decimos porque el setlist mejoró muchísimo (que por cierto, ESTE es el que. podrían tocar en la CDMX) incluyendo su versión de “Shadowplay” y otros clásicos, también porque inesperadamente, el vocalista y frontman se rifó cantando un pedacito de un hitazo de Luis Miguel.

Sí, no estamos mintiendo. Resulta que mientras la banda tocaba “Dying Breed”, la segunda rola de la noche, Brandon Flowers dejó con la boca abierta al público regio pues justo a la mitad de esta canción, comenzó a cantar –en español y toda la cosa– esta rolaza que el famoso ‘Sol de México’ lanzó oficialmente a inicios de los 90. Y sí, chance le faltó nomás aventarse la patadita y uno que otro gesto de ‘Micky’, pero la verdad es que se rifó. Acá pueden checar un video:

Brandon Flowers cantando un pedacito de “Entrégate” de Luis Miguel ???



The Killers – Arena Monterrey, Méxicopic.twitter.com/Wh8nxSuheZ — The Killers Fans (@t_hekillersfan) April 28, 2022

No tenemos idea si esto mismo pasará en CDMX y Guadalajara, que The Killers se anime aunque sea a coverear a otros artistas mexicanos por unos cuantos minutos. Pero la verdad es que se lucieron con esta inesperada versión de Luis Miguel y nos encantaría escucharla en sus próximos conciertos, ¿no creen? Sería increíble.

Pero mientras averiguamos si volverán a tocarla y para ir calentando motores para sus siguientes shows, a continuación les dejamos la plática que tuvimos hace algunos meses con Ronnie Vanucci Jr. por el lanzamiento de Pressure Machine: