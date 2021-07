¡Mucho poder! The Linda Lindas regresa con su enérgica nueva rola “Oh!”

Hace unos meses, la industria musical vio a The Linda Lindas romper las redes con su canción “Racist Sexist Boy”. Estas jóvenes promesas del punk rock no solo se ganaron un notable reconocimiento de los usuarios en internet; también recibieron elogios de estrellas de la talla de Tom Morello de Rage Against The Machine, Hayley Williams de Paramore o Thurston Moore de Sonic Youth.

Desde ese momento, su ascenso ha sido bastante fructífero pues ya fueron fichadas por una importante discográfica y parece que están listas para entrarle de lleno a la escena pues recientemente lanzaron “Oh!”, nuevo sencillo con el que seguro abrirán una nueva etapa en su carrera.

The Linda Lindas comparte “Oh!”, su nuevo sencillo

Siempre es grato escuchar nuevas propuestas y ver que el lado más enérgico del rock sigue inspirando a las nuevas generaciones. Por eso es que The Linda Lindas ha sorprendido a propios y extraños en su relativamente corta carrera. Y es que, en ese sentido, estas chicas -cuyas edades van de los 10 a los 16 años apenas- saben entrarle con todo a las guitarras y ritmos enérgicos.

Como les contábamos, ellas se hicieron tendencia hace en mayo gracias a una presentación que ofrecieron en medio de las celebraciones del Mes de la Herencia Asiática en Estados Unidos. Ahí, tocaron “Racist Sexist Boy”, canción en la que contaban una desafortunada experiencia con un niño de su colegio que discriminó a una de las integrantes por su origen chino (POR ACÁ les contamos más). Total que todo ese sentimiento lo evocaron en dicha rola y desde entonces, su carrera ha despegado de manera interesante.

The Linda Lindas ya han sido invitadas a aparecer en películas de Netflix como Moxie y en junio pasado, fueron invitadas a tocar en el show de Jimmy Kimmel. Sin embargo, el avance más significativo en estos meses se dio cuando firmaron contrato con Epitaph Records, el emblemático sello discográfico especializado en punk rock y hardcore punk que fundó el guitarrista de Bad Religion, Brett Gurewitz en los 80.

Y bueno, como era de esperarse, estas jóvenes promesas ya comenzaron a soltar nuevos sencillos. El más reciente se llama “Oh!” y se caracteriza por sus potentes guitarras y coros pegajosos. ¿Será que las veremos pronto con un álbum debut de larga duración? La idea no parece lejana (y si quieres escuchar más material, por aquí está su EP de 2020). Mientras tanto, checa aquí su enérgica nueva rola.