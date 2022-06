Estamos seguros que muchos por acá extrañan a The Mars Volta y lo entendemos perfecto, pues son una bandota que siempre se rifa tanto en el estudio como en el escenario. Sin embargo, ya llevamos un buen rato esperando a que anuncien su regreso y con cualquier cosa que aparece sobre ellos nos emocionamos… así se trate de la reedición de alguno de sus álbumes.

Fue en 2012 cuando Cedric Baxler-Zavala y Omar Rodríguez-López decidieron que era momento de descansar este proyecto para dedicarle tiempo a otros. A raíz de este descanso, tuvimos música nueva de At The Drive In y agrupaciones como Antemasque. Pero siendo muy honestos, no perdemos la esperanza de que un día, ambos retomen esta banda y vuelvan con toda la energía que siempre los caracterizó.

Foto: Getty Images

También puedes leer: La historia del ‘espíritu’ que inspiró el ‘ The Bedlam in Goliath’ de The Mars Volta

Aunque no lo crean, The Mars Volta “regresó” con un extraño video en plataformas digitales

En 2021 y luego de mucho misterio, The Mars Volta reeditó todoa su discografía en un boxset de 18 discos llamado La Realidad de Los Sueños, que incluía material inédito de las sesiones de De-Loused in the Comatorium, titulado Landscape Tantrums. Desde entonces, comenzaron a surgir rumores que apuntaban a una posible reunión de la banda, pero ahora acaba de salir algo que simplemente nos voló la cabeza y que estamos seguros que le alegrará el día a sus fans.

Aunque no lo crean, Cedric y Omar dieron señales de vida a través de las plataformas digitales de música –específicamente en Spotify–. Resulta que al darle a play a cualquier canción de la agrupación en dicho servicio, aparece un essstraño video que muestra una fecha: 19-21 de junio… así como lo leen, no es broma. A continuación les dejamos la prueba para que la chequen con sus propios ojos.

¿Será un sencillo? ¿Un disco nuevo? Por ahora no sabemos lo que The Mars Volta trae entre manos, pero si consideramos que es un poco sospechoso que pongan fechas específicas en un clip tan corto, es porque probablemente se trate de algo muy especial. Solo nos queda esperar y andar al tiro en esos días, porque quizá tengan una sorpresa para nosotros.