¿Se viene nueva música? The Mars Volta comparte un misterioso video en redes sociales

En los pocos meses que lleva este 2021, hemos visto a varias bandas y artistas anunciando su regreso en grande. Este año será, para muchos de ellos, el escenario ideal de la vuelta a la escena musical. Ahora, parece que The Mars Volta avanza sobre ese mismo camino.

La agrupación comandada por Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez-López trae algo emocionante entre manos. Así lo acaban de anunciar con un misterioso video en redes sociales, el cual tiene a varios fans especulando sobre si se trata de una nueva rolita o hasta un nuevo álbum. ¿De qué se tratará todo esto? Esto es lo que sabemos.

The Mars Volta y su misterioso adelanto

The Mars Volta se separó oficialmente en 2013, pero el recuerdo de su legado musical sigue intacto en los fanáticos. En la primera década del 2000, una época donde la escena del rock la dominaban bandas de corte más indie y alternativas, el grupo liderado por Cedric y Omar ponía en el mapa al rock progresivo con su propuesta también influenciada por el jazz y diversos estilos afrocaribeños.

Noctourniquete fue el álbum con el que se despidieron hace casi ocho años. Luego en 2014, Bixler-Zavala y Rodríguez-López siguieron haciendo lo suyo con un nuevo proyecto, Antemasque, en el que incluso colaboró alguna vez Travis Barker. Unos años años después, entre 2016 y 2017, la pareja revivió a su otro antiguo proyecto At The Drive-In para lanzar embarcarse en una gira mundial y lanzar un nuevo álbum llamado Interalia.

¿Y The Mars Volta? No había muchos indicios de que fueran a retomar esa faceta… hasta ahora. La banda hizo bastante ruido recientemente en sus redes sociales, primero actualizando sus fotos de perfil tanto en Facebook como Twitter. Y si esa simple acción ya tenía a los seguidores entusiasmados, lo que sigue los puso en el mejor ánimo posible.

Este jueves, la banda compartió un misterioso teaser de algún lanzamiento que se llamará “La Realidad De Los Sueños” (sí, así en español y toda la cosa). El brevísimo clip muestra el nombre de la banda junto al título antes mencionado apareciendo y desapareciendo en repetidas ocasiones, con una especie de efecto epiléptico.

Los únicos detalles compartidos es que esta producción -que no se sabe si es un álbum, rola o cualquier otro tipo de material- llegará muy pronto y será liberado a través de la disquera Clouds Hill, la cual acaba recientemente adquirió los derechos musicales del proyecto en solitario de Omar Rodríguez-López. Acá te dejamos el teaser.

¿Podría ser nueva música?

Como mencionamos, este breve clip compartido por The Mars Volta ha despertado la curiosidad sobre lo que está a punto de venir. Por ahí en las redes se lee que, en un sinfín de especulaciones de seguidores, sería un compilatorio o ediciones remasterizadas de sus álbumes más antaños como De-Loused in the Comatorium o The Bedlam In Goliath.

Por supuesto, también se baraja la posibilidad de que se trate de nuevo material, tal vez una nueva rola o hasta un disco (ojalá que sí) y que, por el título, sería en español (recordemos que Cedric es de ascendencia mexicana y Omar, puertorriqueño). Y bueno, quién dice que en una de esas hasta un documental veríamos.

Lo cierto es que el propio Cedric ha dicho anteriormente que la reunión de The Mars Volta sería un hecho en algún momento. En 2019, el vocalista publicó un tweet donde dijo que sobre el posible el regreso de la banda: “Lo que no va a suceder es tu ‘alineación de miembros favoritos’ tocando sus ‘discos clásicos’ en su totalidad… Solo recuerda que nuestras campañas pasadas nunca se basaron en reproducir solicitudes o retroceder completamente“ dijo en esos posteos (vía Brooklyn Vegan).

Además de eso, es un buen parámetro pensar que este regreso con música nueva es una gran posibilidad, tomando en cuenta que así lo hicieron con la reunión de At The Drive-In entre 2016 y 2018. Estaremos atentos a lo que se viene.