¿Alguna vez has tenido un bloqueo creativo? No te sientas solo, todos hemos vivido una situación similar, incluso el propio Matt Berninger, el extraordinario cantante de The National.

Berninger nos contó en entrevista que tuvo una especie de depresión después de la pandemia que le impidió escribir durante varios meses. “Estaba en un periodo de mucho desprecio por mí mismo. Estaba harto”, expresó.

Sin embargo, desde la crisis existencial propia de la mediana edad, el músico decidió catalizar sus inseguridades en nuevas actividades. Mientras otros miembros de la banda prestaban sus servicios creativos a Taylor Swift y Ed Sheeran, Berninger retomó el diseño gráfico como profesión, salió a dar caminatas y paseos en bicicleta, poco a poco volvió a realizar presentaciones en vivo y con ello, se reconectó con la realidad.

Foto: Getty Images

Your Mind Is Not Your Friend, uno de los temas centrales del nuevo álbum First Two Pages of Frankenstein, habla sobre esta situación tan pero tan personal que nos contó Matt Berninger en la entrevista. Nuestra mente muchas veces, como dice esta canción, no es la mejor de nuestras amigas. Puede ser incluso, nuestra peor enemiga.

Al final, el resultado de la nueva producción de The National es igual de profundo y atractivo que otros lanzamientos como I Am Easy To Find, Sleep Well Beast y Trouble Will Find Me. El álbum comparte las características estilísticas que se han mantenido a lo largo de la historia de la banda, lo cual se complementa perfectamente bien con las extraordinarias voces de Taylor Swift, Phoebe Bridgers y Sufjan Stevens; quienes fueron invitados a participar en la obra de 11 canciones y 47 minutos (en nuestra entrevista con The National hablamos a fondo sobre las colaboraciones).

Foto: First Two Pages Of Frankenstein

First Two Pages of Frankenstein estará disponible en plataformas digitales este 28 de abril de 2023 y ya podemos considerarlo como uno de los punteros a álbum del año.

Escucha nuestra entrevista con Matt Berninger de The National en Tutti Frutti Podcast

Escucha a continuación nuestra honesta entrevista con Matt Berninger de The National desde la fascinante ciudad de Los Ángeles: