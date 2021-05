The Offspring estrena el divertido video de “We Never Have Sex Anymore”

Es momento de sacar las bermudas, los tenis de skate y la patineta, porque The Offspring tiene cosas nuevas para nosotros. Como recordarán, luego de casi nueve años sin publicar rolas nuevas, la banda comandada por Dexter Holland volvió este 2021 con su décimo material discográfico, Let The Bad Times Roll, un título que bajita la mano, nos invita a dejar pasar los malos tragos y considerando todo lo que hemos vivido recientemente.

Antes de su lanzamiento, el grupo de punk rock nos presentó un par de sencillos, entre ellos la canción que le da nombre a este álbum y más tarde lanzaron el video oficial de este tema, así como los visuales de otras rolas. Sin embargo, y luego de presentarnos su nuevo disco, todavía traen un par de sorpresas guardadas bajo el brazo, porque ahora traen un clip bastante interesante que cuenta con el humor que la banda siempre ha mostrado.

The Offspring estrena un video bastante peculiar

Este 13 de mayo, The Offspring estrenó el videoclip de “We Never Have Sex Anymore” y sí, con el título nos dejan muy claro que ya no son los chavos de los 90. A través del punk y una combinación sutil con el rockabilly, nos cuentan cómo se ha deteriorado la relación entre una pareja por la rutina, a tal punto de que de plano ya no hay nada que los una , es más, ya ni siquiera tienen ganas de hacer el delicioso ; qué denso, ¿no?

Sin embargo, más allá de todo lo que pueda describir una canción, el video oficial nos dejó muy clara la idea que querían transmitir. Este visual contó con la dirección de F. Scott Schafer –quien ha trabajado en series como Brooklyn Nine-Nine y Reno 911–, el cual tiene a dos protagonistas muy peculiares, una pareja de monos y hasta la participación especial de John Stamos, el protagonista de la serie cómica noventera, Full House.

A lo largo de este videoclip vemos a los chimpancés pasando por una verdadera crisis de pareja, pues viven una vida monótona en que solamente están juntos por costumbre. Pero todo cambia cuando el mono decide salir de fiesta con uno de sus amigos –interpretado por Stamos–, porque ambos terminan en un club de striptease donde casualmente están tocando Dexter Holland y compañía. Una idea muuuy esssstraña la que se les ocurrió.

Sin más qué decir por el momento, dejen lo que están haciendo y préstenle atención al divertido video que The Offspring nos presenta para su nuevo sencillo, “We Never Have Sex Anymore”: