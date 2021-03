The Offspring retrata la vida en cuarentena con el nuevo video para “Let The Bad Times Roll”

Apenas está iniciando el año y al menos a nivel musical tenemos grandes noticias. Sí, por ahora no hay señales del regreso de festivales y conciertos en vivo, pero mientras esperamos a que llegue el día de volver a un venue con miles de personas, los artistas y bandas siguen componiendo y lanzando rolas para todos nosotros. Sin embargo, nos hacían falta unos buenos guitarrazos y esos llegarán en unos cuantos meses gracias a The Offspring.

En 2012, Dexter Holland y compañía estrenaron su más reciente material discográfico, Days Go By. Desde entonces, se encargaron de dar conciertos por todas partes del mundo e incluso vinieron a México en varias ocasiones para tocar sus hitazos. Pero a pesar de que han estado en contacto con sus fans y no les hemos perdido la pista, muchos llevan un buen rato esperando que anuncien un nuevo álbum de estudio.

También puedes leer: THE OFFSPRING REGRESÓ DESPUÉS DE 20 AÑOS PARA SUMERGIRNOS EN UN SUEÑO LLENO DE NOSTALGIA

Advertisement



The Offspring vuelve con nuevo disco

Afortunadamente, este 2021 esto cambiará, pues después de lanzar un cover navideño y tras casi nueve años de espera, The Offspring lanzará su décimo disco. Esta placa llevará por nombre Let the Bad Times Roll y contará con 12 canciones recién salidas del horno, las cuales trabajaron con uno de los productores más importantes de la industria musical, Bob Rock –quien ha estado detrás de bandas como Metallica, Aerosmith, Mötley Crüe y más–.

De acuerdo con Consequence of Sound, el tracklist encontramos un par de rolas bastante curiosas. Entre ellas tenemos “Coming For You”, un tema que presentaron en 2015 y que por fin estará presente en un álbum, además aparece una nueva versión recién grabada del clásico que la banda de California nos mostró en 1997, “Gone Away”. A eso hay que sumarle que el arte del disco es espectacular, pues en la portada aparece una catrina con sombrero de charro.

Por si esto no fuera suficiente, el grupo estrenó el primer sencillo de este disco, la canción homónima. En ella, le bajan tantito a sus amplificadores y dejan que una guitarra acústica sea la protagonista, mientras Dexter Holland canta una letra que habla precisamente de lo caóticas que han sido las cosas en 2020, y por ahí hay otra referencia a México, al Black Lives Matter y los momentos oscuros que aún estamos pasando.

Let the Bad Times Roll, el décimo material discográfico de The Offspring estará disponible a partir del próximo 16 de abril. Y mientras esperamos unas cuantas semanas, escuchen a continuación la rola que le da nombre a este disco:

Y aquí, el nuevo video de The Offspring

The Offspring se encamina rumbo al lanzamiento de su nuevo disco y ahora lo hace con el video oficial de “Let The Bad Times Roll”. En este audiovisual, vemos a diversas personas pasando los días en cuarentena, pero experimentando situaciones bastante bizarras, como alguien escapando de un insecto gigante, eso sí, que lleva cubrebocas.

“Fiel a la irreverencia en el núcleo de la música punk rock, el video ofrece una narrativa contemporánea vinculada a las letras de actualidad de la canción que reflejan los desafíos actuales que enfrentamos en la actualidad“, describe la banda en un comunicado recogido por Consequence Of Sound. Por acá les dejamos el clip.