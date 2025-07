Lo que necesitas saber: Te presentamos a The Royston Club, una banda que rescata el lado distorsionado y divertido del britpop, en pleno furor por la reunión de Oasis.

En pleno furor por el inicio de la reunión de Oasis esta semana, traemos en el radar a The Royston Club, una banda originaria de Wrexham, Gales, que rescata gran parte del sonido de rock puro de los Gallagher, con toques más hacia el indie clásico. Si te laten bandas como The Libertines, Two Door Cinema Club o lo primerito de Arctic Monkeys, son para ti.

Sus letras que hablan de juventud, desamor y noches largas, suenan sobre guitarras melódicas con distorsiones leves que te llenan de energía y un sentido de rebeldía urgente que los caracteriza. Es el momento ideal para entrarles, ya que el 8 de agosto lanzarán Song For The Spine, su segundo disco de estudio.

¿A qué suena The Royston Club?

The Royston Club toma la fórmula del indie rock de los 2000 y lo adapta con una producción actual que hace más nítido su sonido. Piensa en una fusión entre The Kooks, los primeros Catfish and the Bottlemen y el carisma callejero de The Cribs o The Libertines.

Su sonido destaca por acordes apenas distorsionados, ritmos bailables y una voz principal que combina urgencia y sensibilidad. Como muchas bandas, son herederos de la narrativa de la clase trabajadora inglesa, y son unos aferrados a mantener los cada vez más raros solos de guitarra.

Recuerdan por momentos líricos a los Arctic Monkeys en sus inicios, sobre todo por la manera en que narran pequeñas historias de relaciones cotidianas y noches de bares. Eso sí, por momentos, la dinámica entre dos voces, recuerda la herencia de los Gallagher, como en la abridora de su próximo disco, “Shivers”.

Todas las bandas a las que suenan tienen parte del ADN de Oasis, desde las rolas aceleradas con narraciones sobre la vida de la clase media inglesa, hasta baladas más nostálgicas sobre el inevitable desamor.

Canciones esenciales de The Royston Club

Para entrarles, te recomendamos de su primer disco “Mrs Narcissistic”, una mirada sarcástica a las relaciones tóxicas, con una instrumentación uptempo que recuerda a los mejores momentos del indie rock.

Los arpeggios de “Cold Sweats” nos hacen recordar a la mejor versión de Razorlight, con una letra más introspectiva, que mantiene distorsiones de sus grandes himnos.

Su capacidad de crear guitarras aceleradas y combinarlas con un melodrama irónico brilla en “Shallow Tragedy”, en un tono burlón sobre las ilusiones que se hace uno mismo frente al amor.

De lo que viene, recomendamos “Shivers”, que es una rola con más construcción, más cambios, y una intensidad brutal, que te hará recordar los momentos de descontrol y rebeldía. La capacidad lírica de Tom Faithfull muestra más profundidad, con un lenguaje accesible y un coro digno de estadios.

¿Con qué artistas han tocado o colaborado?

Aunque aún no cuentan con colaboraciones de alto perfil, The Royston Club ha abierto para bandas como The Lathums, pilares del indie británico actual, lo que les ha permitido presentarse ante públicos más amplios y consolidarse como parte de una nueva generación que sigue el legado del britpop y el garage rock revival.

Su nuevo disco fue producido por Rich Turvey, un gigante que ha producido nada más y nada menos que a bandas como Blossoms, The Courteneers y The Coral.

Son ideales para escuchar cuando…

La energía que The Royston Club transmite los hace ideales para escuchar cuando vas de camino a una fiesta y necesitas entrar en modo euforia. Los himnos de rebeldía de muchas bandas recuerdan al descontrol que transmiten.

Por su dosis de fatalismo y sentido del humor, sirven para cuando acabas de terminar una relación y quieres una dosis de ironía ligera y energía en partes iguales.

The Royston Club sirve para cuando estás en un roadtrip y necesitas guitarras que te acompañen el paisaje y la velocidad, cuando te sientes nostálgico por el indie de los 2000 pero con ganas de descubrir algo nuevo.

3 datos curiosos sobre su historia

Tom, Ben y Dave se conocieron en la secundaria, y después de ensayar juntos, decidieron que necesitaban un baterista, por lo que Sam se unió en 2019.

El nombre de la banda, “The Royston Club”, hace referencia a un nombre alternativo para Wrexham, que también se conoce como Royston.

Existe el “The Royston Social Club”, un lugar que se puede visitar, y que fue parte de la inspiración del nombre de la banda.

The Royston Club representa ese tipo de banda que no busca reinventar el indie, sino hacerlo bien. Con honestidad en letras, hooks irresistibles y una identidad que va madurando sin perder espontaneidad, son una apuesta segura para quienes extrañan las guitarras frescas y aceleradas, y las letras con sentimiento de juventud.