Tom DeLonge planea volver a tocar junto a... ¿Travis Barker?

Si fuiste de la chaviza que creció escuchando el pop punk que se hacía a finales de los 90 e inicios de los 2000, seguramente recuerdas con mucho cariño a Blink-182. A pesar de que siguen tocando y sacando discos, al menos con dos de sus integrantes originales, Mark Hoppus y Travis Barker, la realidad es que para muchos las cosas con la banda se terminaron cuando Tom DeLonge decidió dejarlos para dedicarse a investigar una de sus pasiones: el fenómeno ovni.

Sin embargo, y luego de regresar a la música con su banda Angels & Airwaves, desde hace ya un buen rato que el vocalista y guitarrista podría reunirse con sus excompañeros –sobre todo luego de que Hoppus confirmara que padece cáncer–. Pero al parecer, Tom si quiere trabajar de nuevo con ellos, al menos con el baterista de la banda porque tiene planeado revivir una de las bandas que ambos formaron hace ya un buen rato.

Tom DeLonge quiere volver a trabajar con Travis Barker

Resulta que hace algunos días, NME platicó con Tom DeLonge. En dicha entrevista le preguntaron un montón de cosas, e inevitablemente salió el tema un nombre bastante peculiar: Box Car Racer. En 2002, él junto a Travis Barker y David Kennedy –que se convirtió en guitarrista de Angels & Airwaves– crearon un proyecto con este nombre y lanzaron un álbum de estudio homónimo con el que incluso dieron algunos conciertos.

A pesar de que tenían cierto futuro, solamente sacaron este material discográfico y tanto Travis como Tom continuaron con Blink-182. Pero a casi dos décadas del estreno de este disco, el medio británico le preguntó si había pensado la idea de reformar la banda con Barker y un futuro potencial en el que presentaran una canción que quizá se quedó por ahí guardada y para sorpresa de todos, sí ha considerado retomar este proyecto.

¿Volverá muy pronto Box Car Racer?

Cuando lo cuestionaron sobre grabar un nuevo disco, Tom DeLonge dijo que “nunca ha hablado realmente de hacer otro álbum”. Más adelante, el guitarrista y vocalista declaro que ha tenido varias conversaciones con Travis Barker pero hay un pequeño problema: “Hemos discutido la idea de lanzar esa canción, así como de lo que sería tocar shows. Aunque cualquier plan se ha topado con un obstáculo porque ¡todos están muy ocupados!”.

Y a pesar de que le encantaría tocar una vez más con Box Car Racer y tocar una vez más con su excompañero, Tom es muy consciente de que quizá, no sea el momento para reavivar este proyecto: “Es simplemente cómo lo haces. Travis tiene un millón de cosas en marcha, yo tengo un millón de cosas en marcha. Simplemente no es la prioridad. Es algo impresionante y nostálgico, pero las cosas nostálgicas no dirigen tu vida, tienes que encajarlas”.

Por ahora, Tom DeLonge se está preparando para lanzar un nuevo disco de Angels & Airwaves y hasta anda planeando visitar México por primera vez con su banda (ACÁ les contamos lo que sabemos al respecto). En cuanto a Travis Barker, él está colaborando con una joven promesa de la industria musical, Kennyhoopla, pero los dos están apoyando a la distancia a Mark Hoppus en la difícil lucha que emprendió contra el cáncer.