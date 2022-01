Achis, achis: Tom Morello cuenta que lo confundieron con un miembro de ‘Jersey Shore’

En la industria musical siempre surgen historias que nos vuelan la cabeza por lo increíbles que son, hazañas que si no hubiera sido porque alguien dio fe y legalidad, no creeríamos que pasó. Pero también hay otras bastante curiosas y que hasta nos sacan una carcajada que de plano no podemos entender. Justo como lo que acaba de pasar Tom Morello, pues contó que lo confundieron con uno de los integrantes de Jersey Shore… sí, no es broma.

Si son de nuestra generación, seguramente recordarán este programa. Pero si no tienen idea de qué les estamos hablando, este fue uno de los reality shows más populares de MTV de los últimos años, donde juntaban en Nueva Jersey y otros puntos de Estados Unidos a un grupo de jóvenes que eran adictos a la fiesta, las peleas, el drama y hasta broncearse como si no hubiera un mañana. Y por supuesto que causó controversia pero tuvo un montón de éxito.

Pero volviendo a Tom Morello, a través de su cuenta de Twitter platicó con lujo de detalle una situación bastante peculiar. Según lo que comentó el guitarrista de Rage Against The Machine y Audioslave, hace algunos días se encontraba haciendo senderismo en Los Ángeles cuando de repente apareció uno de los camiones que dan tours por las casas de los famosos. Fue justo en ese momento cuando sucedió algo inesperado.

Morello contó que el guía le dijo por el megáfono: “¡Hey, te reconozxo de algún sitio! ¿Eres uno de esos chicos de ‘Jersey Shore’?”. Lejos de enojarse por que lo confundieron con alguien que ni al caso, Tomo lo tomó con mucha gracias y le contestó que sí era del elenco del programa de MTV. Luego de esto, todos los que venían en el tour le tomaron fotos y se fueron, sin saber que frente a ellos estaba uno de los mejores guitarrista de la historia.

I was hiking today when one of those “Hollywood Tours Of The Stars Homes” vans pulled up. The driver says on the bullhorn “Hey I recognize you from somewhere! Are you one of those Jersey Shore guys??” I reply, “Absolutely.” And everyone in the van took a photo.

— Tom Morello (@tmorello) January 19, 2022