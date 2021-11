Con todo, eh: Tom Morello comparte tres rolas nuevas y anuncia su próximo álbum

Sí, ya se nos está terminando el 2021, pero las sorpresas continúan en el ámbito de la música y es Tom Morello quien vuelve a echar mano del momento. El guitarrista de Rage Against The Machine quiere cerrar el año de buena manera y ya tiene preparado algo de nuevo material discográfico para que así sea.

Este miércoles 17 de noviembre, el músico anunció el lanzamiento de The Atlas Underground Flood, un disco que podremos escuchar a comienzos de diciembre y que tendrá a varios invitadazos de lujo. ¿Quieren una probadita? Pues ya tenemos tres rolas a la mano para ir calando la onda.

Tom Morello prepara nuevo material discográfico para cerrar 2021

Tom Morello se ha puesto más creativo que de costumbre y en este último tramo de 2021, la cosa bien brava con él. Para poner en contexto, el guitarrista apenas en octubre se destapó con el disco The Atlas Underground Fire que tuvo colaboraciones con Bring Me The Horizon, Eddie Vedder, Phantogram, Mike Posner y más.

Pues bien, ¿no pensaban que el proyecto iba a terminar, verdad? No, no, no…. El músico tiene más rolitas bajo la manga y estas se incluirán en The Atlas Underground Flood, que es la continuación del material lanzado el mes pasado. Y aquí, también veremos a una buena cantidad de invitados de lujo rifándosela.

En este nuevo material, Tom Morello tiene de invitados a Kirk Hammett de Metallica, a Manchester Orchestra, a Jim James de My Morning Jacket, a IDLES, los mexicanos Rodrigo y Gabriela, entre otros artistas que hacen gala de su talento a lo largo de 12 tracks.

“Fire and Flood son mi London Calling . Admirando The Clash en su momento culminante, busqué hacer un álbum doble en el que la intención artística supere al género. Mi objetivo era forjar una visión central curada para unir una ambición musical audaz, salvaje y de amplio alcance sonoro con un tremendo elenco de colaboradores. Y, por supuesto, hay muchos solos de guitarra“, dijo Morello en un comunicado (vía Consequence Of Sound).

Para ir armando promoción, el guitarrista liberó este 17 de noviembre los sencillos “Hard Times, “Human” y “Raising Hell” que te dejamos a continuación. El nuevo disco de Tom sale el 3 de diciembre, para que echen oído en cuanto se publique.

Aquí el tracklist y las colaboraciones del nuevo disco

Estas son las rolas y los feat. que tendrá el nuevo álbum de Tom Morello:

1. A Radical in the Family (feat. San Holo)

2. Human (feat. Barns Courtney)

3. Hard Times (feat. Nathaniel Rateliff, Jim Jones, and Chipotle Joe)

4. You’ll Get Yours (feat. X Ambassadors)

5. I Have Seen the Way (feat. Alex Lifeson, Kirk Hammett, and Dr. Fresch)

6. The Lost Cause (feat. Manchester Orchestra)

7. The Maze (feat. Andrew McMahon in the Wilderness)

8. Ride At Dawn (feat. BreakCode)

9. Raising Hell (feat. Ben Harper)

10. The Bachelor (feat. IDLES)

11. Parallels (feat. Jim James)

12. Warrior Spirit (feat. Rodrigo y Gabriela)