Lo que necesitas saber: El gobierno de Clara Brugada reaccionó y calificó la información que trascendió como falsa.

¿Malas noticias para Clara Brugada y sus ganas de llenar la CDMX de ajolotes? Pues tal parece que a la FIFA esto no le gustó nadita y ya le habría prohibido mantener una de las figuras gigantes que colocó afuera del ahora llamado Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026.

Aunque eso sí, horas después de que circulara esta info, el mismo gobierno de CDMX negó que la FIFA ordenara tal cosa.

Foto: @GobCDMX

Así se desarrolló la historia de la escultura del ajolote

Aunque aquí también hubo cambios, pues muchos todavía lo conocen como Estadio Azteca o comienzan a conocerlo como Estadio Banorte, la FIFA ya dejó claro que durante el Mundial el recinto será llamado únicamente Estadio Ciudad de México. Todo esto para evitar temas comerciales y conflictos con patrocinadores oficiales del torneo.

La polémica comenzó después de que el gobierno capitalino colocara un enorme ajolote vestido con uniforme de futbol y sosteniendo un balón a las afueras del estadio como parte de la imagen mundialista que busca impulsar la CDMX rumbo al 2026.

Sin embargo, distintos reportes señalan que la FIFA habría solicitado retirar la figura debido a temas relacionados con propiedad intelectual, derechos comerciales y lineamientos oficiales del Mundial.

De acuerdo con la información que comenzó a circular, durante el torneo únicamente podrán utilizarse símbolos, personajes y mascotas autorizadas oficialmente por la FIFA, algo que habría puesto en problemas al famoso ajolote chilango.

Incluso se mencionó que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) habría confirmado que la figura tendría que retirarse debido a temas de marcas registradas relacionadas con el Mundial 2026. Por lo pronto, la FIFA no ha publicado un comunicado al respecto…

Gobierno de CDMX lo desmiente

Cerca de las 10 de la noche, después de que rolara esta información, el gobierno de Ciudad de México publicó un tuit para señalar que se trataba de falsa info.

“El Gobierno de la Ciudad de México desmiente categóricamente la información que circula sobre la supuesta orden de la FIFA de retirar la escultura del ajolote en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

No existe ninguna acción para retirarla, restringirla o modificarla. Este elemento forma parte de la identidad de nuestra ciudad”.

El IMPI también lo desmiente

Esa misma noche, el IMPI publicó un mensaje para desmentir la supuesta orden para quitar el ajolote chilango por incumplimiento de acuerdos comerciales.

Acá parte del mensaje: “El IMPI no ha ordenado el retiro de ninguna figura en las inmediaciones del estadio o espacio público, por presunto incumplimiento de los acuerdos comerciales relacionados al Mundial de Futbol FIFA 2026. En el mismo sentido, tampoco se ha ordenado que la figura del ajolote deba ser sustituida por la mascota oficial Zayú”.