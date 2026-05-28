Lo que necesitas saber: Al igual que en 2026, México jugará frente a Corea del Sur como en Francia 1998

¿Te acuerdas de la playera que usó México en el Mundial de 1998? Si tienes más de 35 años estanos seguro que sí, pero si eres más de la chaviza tal vez sepas que en ese Mundial jugó con su uniforme más bonito.

Vuelve la playera de México del Mundial 1998

Ese jersey destacaba por la figura de la piedra del sol azteca, tanto en color verde (la de local) y blanca (la de visita) y fue hecha por la firma ABA Sport, que por aquellos tiempos también patrocinaba a las Chivas, Santos y sobre todo al Monterrey, entre otros.

Agencia Mexsport

Sin embargo, con el paso del tiempo esa firma perdió popularidad, pero sigue viva, y de hecho aún vende las playeras de la Selección del Mundial de Francia 1998 por pedido.

Playera de México de 1998 se venderá de forma masiva en CDMX

28 años después, y a unos días de iniciar el Mundial 2026 esta icónica playera estará disponible de forma masiva tras un acuerdo con la firma Under Armour, en las tiendas de la firma estadounidense.

O sea que ya no será necesario que pidas estas playeras en preventas ni en apartados (al menos en Ciudad de México y zona Metropolitana) porque se venderá en las sucursales físicas de Under Armour (en Antara, Plaza Artz, Plaza Satélite y Santa Fe), la cosa es que el precio es significativo, pues tendrás que soltar dos mil 799 pesos… o sea que estará más cara que la playera actual del Tri.

Pero el trancazo no está tan fuerte si lo miras de otra forma, ya que en realidad la dinámica es que si compras esta cantidad de productos de la firma estadounidense en sus sucursales, te llevas de “regalo” la playera de la Selección de 1998.

Playera de México 1998

En el evento nos contaron que esta asociación está limitada hasta agotar existencias, “pero tenemos muchísimas”.

La dinámica surge en pleno aniversario 30 de ABA Sport con la Selección Mexicana, la cual se firmó en 1996 y acompañó al Tri hasta 1999, con la obtención de la Copa Confederaciones, la cual se diputó en México, con sedes en Guadalajara y Ciudad De México.