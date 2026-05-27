Lo que necesitas saber: "Gift Horse" forma parte del quinto disco de IDLES, 'Tangk'. Un potente tema en el que Joe Talbot habla del amor y contagia las ansias de libertad.

“A caballo regalado no se le ve el colmillo” dicen los clásicos, para recomendar no ser tan quisquilloso y evitar ver los defectos en algo que se recibe como obsequio. Un viejo refrán que no sólo es conocido en México y que IDLES tomó para crear la increíble canción “Gift Horse”…

Idles / Foto: facebook.com/idlesband

Joe Talbot de IDLES necesitaba hablar sobre el amor

Para el disco TANGK, la banda liderada por Joe Talbot dejó un poco de lado el agresivo tono político y furioso que caracterizó sus primeros trabajos, para entregarse al amor… hablar sobre él y tratar de contagiarlo.

“Gift Horse”, en inicio, es sobre eso: el amor (algunos dicen que se trata del que siente un padre hacia su hija). Es una canción en la que Talbot ofrece un tributo… se ofrece como tributo, mejor dicho (pero con ciertas limitantes).

“Mi bebé, ella, ella es tan tierna / Le doy amor, y ella me da más / Pídenos que nos arrodillemos e inclinemos la cabeza hasta el suelo / Ella dice ‘No’ y pregunta ‘¿Para qué?’”, canta Talbot furiosamente (porque no puede hacerlo de otra forma) en los últimos versos de una canción en el que él se ve como un potente corcel.

Idles / Foto: facebook.com/idlesband

Enérgico equino, capaz todavía de galopar a gran velocidad por todos los terrenos. Así se representa Talbot en “Gift Horse”… y no tanto por el lado físico, sino por la desbordante energía proveniente del amor. Motivación pura.

Una canción que también enarbola la libertad

Frenética motivación que se desborda en la canción necesaria enfrentar un mundo caótico al que siempre se ha referido IDLES: para soportar el monótono trabajo, plantarle cara al gandalla bully, apoyar al equipo (quizás Cruz Azul en una final adversa), proclamar la identidad con orgullo… o el que necesita un Estado para reclamar el reconocimiento de su independencia.

La canción abre con un intenso bajeo y rápidamente la voz de Talbot escupe palabras que bien podrían ser de odio. Pero no en este caso: es un amor tan intenso que que explota de una forma surreal como surreal es el video de la canción, dirigido por David Helman.

Un supermercado sin alma. Con gente que pareciera no tener alma. Gente rara que, en medio de todo el asqueroso caos, parece encontrar el amor y tratar de expresarlo. Y Talbot tomando una vaca por su rienda mientras grita que veas cómo escapa… porque, a final de cuentas, es un animal libre.

“Gift Horse”, entonces, habla del amor ilimitado que alguien es capaz de ofrecer, pero sin rebasar la siempre libertad individual. El amor puede ser ofrecido de manera incondicional, pero no tanto… algún “defecto” debía tener.