Lo que sabemos sobre el primer caso de gusano barrenador en humanos en CDMX

Lo que necesitas saber: México ya acumula 235 casos de miasis en humanos, una cifra que supera por mucho los 117 casos registrados en todo 2025.

El famoso gusano barrenador ya llegó oficialmente a la Ciudad de México y es que la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud confirmó el primer caso de miasis por Cochliomyia hominivorax —gusano barrenador para los cuates— en una persona dentro de la CDMX.

El caso fue detectado durante la primera semana de mayo, según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Pero ojo, porque el tema no se queda solamente ahí: hasta el 22 de mayo de 2026, México ya acumula 235 casos de miasis en humanos, una cifra que supera por mucho los 117 casos registrados en todo 2025.

Foto: CDC // Así son los gusanos barrenadores.

¿Qué estados tienen más casos?

Hasta la semana epidemiológica 19, Veracruz encabeza la lista con 58 casos confirmados. De ahí le siguen:

Chiapas: 41

Guerrero: 23

Oaxaca y Yucatán: 22 cada uno

Puebla: 19

Quintana Roo: 9

Hidalgo y San Luis Potosí: 8 cada uno

Tabasco: 7

Campeche: 6

Estado de México: 4

Mientras tanto, entidades como Jalisco, Morelos y Tamaulipas reportan un caso cada una.

Lo preocupante es que varios de estos estados ni siquiera tenían registros de contagios humanos en 2025. Además, la plaga también ya comenzó a afectar animales domésticos, incluyendo perritos, con 15 casos detectados en apenas cuatro meses.

Foto: Captura de pantalla | Boletín epidemiológico.

También afecta ganado y otros animales

La Organización Mundial de Sanidad Animal informó que, entre enero y mayo de 2026, México registró 154 casos confirmados en animales. Los más afectados han sido:

Vacas: 119 casos

Caballos: 7

Cerdos: 7

Borregos: 4

Antílope: 2

Además, más de 8 mil animales están considerados en riesgo de contagio.

¿Qué es exactamente el gusano barrenador?

El gusano barrenador aparece cuando ciertas moscas depositan huevos en heridas abiertas de personas o animales. Las larvas nacen y comienzan a alimentarse del tejido vivo, provocando infecciones, dolor intenso, inflamación y lesiones que pueden empeorar rápidamente si no se atienden.