Lo que necesitas saber:
Este nuevo documental está dirigido por Oscar Morgan Neville y se estrenará en febrero de este año.
¡Atención fanáticos de Paul McCartney! Prime Video estrenará un nuevo documental de uno de los integrantes de The Beatles… y ya tenemos el primer tráiler oficial.
Tráiler del documental de Paul McCartney
A diferencia de otros documentales del icónico cantante, esta vez Prime Video nos presentará el renacer creativo de Paul McCartney tras el fin de The Beatles.
Titulado ‘Man on the Run’, este nuevo documental dirigido por Oscar Morgan Neville nos mostrará como McCartney junto con su esposa Linda crearon la banda de rock Wings en agosto de 1971.
Con material nunca antes visto, podremos ver de dónde salió la motivación de McCartney para seguir en la industria musical a un año de la separación de The Beatles. Pero bueno, no te contamos más y mejor te dejamos el trailer:
¿Cuándo se estrenará?
¿Qué te pareció? Lo mejor de todo el anuncio es que también se nos reveló la fecha de estreno de ‘Paul McCartney: Man on the Run’.
Ve apartando la fecha, pues este nuevo documental del famoso cantante británico se estrena a nivel mundial el próximo 27 de febrero a través de Prime Video.