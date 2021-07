¡Par de leyendas! Checa el tráiler oficial del documental de Paul McCartney y Rick Rubin

A estas alturas de su vida y carrera, Paul McCartney ya no tiene nada que demostrar, ¿no creen? Lo que hizo junto a The Beatles, Wings y como solista es simplemente espectacular, pues con sus canciones ha logrado influenciar y marcar a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, él no se queda con los brazos cruzados ya que continua trabajando y reinventándose presentándonos proyectos totalmente nuevos.

Como recordarán, a finales de 2020 el ex Beatle nos sorprendió anunciando el lanzamiento de McCartney III, el disco que cierra la trilogía que inició en 1970. Más tarde este año estrenó una versión diferente de este álbum donde Damon Albarn, Josh Homme, St. Vincent, Beck y más artistas consagrados y nuevos, reinterpretaron las rolas de ese material. Pero bajita la mano y además de la música, también se dedicó a filmar un documental muy especial.

Por fin apareció el tráiler del documental de Paul McCartney y Rick Rubin

El nombre de esta cinta es McCartney 3,2,1 (POR ACÁ les contamos todos los detalles) y será algo que los fanáticos de Sir Paul no se pueden perder, ¿por qué? Bueno, pues se trata de una serie documental de seis episodios donde además de ver a este músico tan legendario hablando de lo que mejor sabe, también lo acompañara uno de los productores más importantes en la historia de la industria musical, el mismísimo Rick Rubin.

Después de mucha expectativa –por tener a dos nombres tan grandes reunidos en un solo lugar– por fin apareció el tráiler de este proyecto único y podemos decirles que se ve espectacular. Apenas dura unos cuantos minutos, pero en ellos vemos a Rubin y McCa en un estudio platicando sobre sobre el innovador trabajo de este último con The Beatles, el emblemático rock de los 70 de Wings y sus 50 años de carrera en solitario.

Una docuserie que promete darnos anécdotas espectaculares

A pesar de que la vida y obra de Paul está sumamente documentada, esta docuserie promete darnos más información sobre esas canciones que nos han marcado. Y no lo decimos a la ligera, porque en este avance se nota que en la charla con Rick abarcarán la composición, las influencias, las relaciones personales y hasta historias que jamás habíamos escuchando y que sin saberlo, han dado lugar a las emblemáticas rolas de McCartney.

McCartney 3,2,1, el documental de Paul McCartney y Rick Rubin se estrenará en Estados Unidos como uno de los contenidos de Hulu el próximo 16 de julio. Y sí, sabemos que quizá en este punto se estén preguntando, ¿qué onda con México y Latinoamérica? No se preocupen, que también llegará a todo el mundo gracias a Disney+ como una producción original de Star. Y para ir calentando motores, chequen a continuación el tráiler oficial: