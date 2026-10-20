El show de medio tiempo de U2 en el juego Packers vs Rams será transmitido por Netflix.

Lo que necesitas saber: U2 tocará en el juego Packers vs Rams de la NFL, previo al Día de Acción de Gracias.

Para que nos vayamos dando una idea de lo que nos espera en febrero próximo, en el Estadio GNP Seguros… meses antes, U2 tocará en la víspera del Día de Acción de Gracias, en el juego Packers vs Rams de la NFL.

Imagen ilustrativa de la banda. Foto: cortesía Viviana Sassen/Universal Music.

Fecha y horario del juego de la NFL en el que tocará U2

Por medio de redes sociales, Netflix confirmó que la banda liderada por Bono engalanará el Show de Medio Tiempo del juego que se realizará un día antes del Día de Acción de Gracias, el 25 de noviembre.

¿Y por qué Netflix anda anunciando? Ah, pues porque el juego y el show de U2 serán transmitidos por la plataforma, directamente desde el SoFi Stadium de Los Ángeles, casa de los Rams.

U2 tocará en juego de la NFL / Imagen: @netflix

Este anuncio confundió a fans de U2 y la NFL, quienes ya estaban pensando que los intérpretes de “Beautiful Day” serían los elegidos para el Show de Medio Tiempo del Super Bowl de 2027. Pero no, el artista encargado de eso todavía sigue siendo un misterio (y los rumores apuntan hacia Jay Z).

U2 aparecerá en la NFL con disco recién estrenado

U2 se presentará en el juego de la NFL a pocos meses de que comience su gira “The Greatest Show on Earth”… con México como primera escala, por si no estaban enterados.

La gira que emprenderá U2 es para promoción de su disco Carnaval de Luz, el cual se lanzará oficialmente el 13 de noviembre… así que para el Show de Medio Tiempo del juego Packers vs Rams seguro tocarán por primera vez en vivo el nuevo material (y hitazos de su larga discografía).