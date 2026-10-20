Lo que necesitas saber: Su hijo, Manuel Cota Cárdenas, participará en la actividad política de Morena en Baja California Sur rumbo a las elecciones de 2027.

Durante la mañanera de este 19 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que no va a permitir el nepotismo, pero ¿será parejo para todos o habrá excepciones?

Y es que resulta que la presidenta le habría pedido a Leonel Cota Montaño dejar su cargo como subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con el nepotismo?

Pues resulta que su hijo, Manuel Cota Cárdenas, participará en la actividad política de Morena en Baja California Sur rumbo a las elecciones de 2027.

Durante sus declaraciones, Sheinbaum explicó que tomó esta decisión para evitar cuestionamientos sobre un posible uso de las instituciones públicas para favorecer a algún candidato.

“No está bien pues que un hijo de alguien esté compitiendo y esté trabajando en el gobierno federal”, declaró la mandataria.

Aunque Sheinbaum aclaró que esto no significa que Leonel Cota se vaya a quedar sin trabajo, pues mencionó la posibilidad de que colabore con Morena después de dejar su cargo en el gobierno federal.

Eso sí, no sería necesariamente en Baja California Sur, donde participa su hijo, sino que podría apoyar al partido en otra entidad.

“Que no se preste a que digan que se está usando las instituciones públicas para apoyar a un candidato”, agregó Sheinbaum al explicar el motivo de su decisión.

Bueno, ¿pero qué onda con Manuel Cota Cárdenas?

Bueno, pues él es diputado federal con licencia y fue nombrado coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California Sur.

Este encargo lo coloca en la actividad política de Morena en la entidad de cara a las elecciones de 2027.

Así que la presidenta parece tomarse muy en serio eso de no permitir el nepotismo. Sin embargo, queda la duda de si esta medida también se aplicará a otros casos de familiares que participan en la política mientras sus parientes ocupan cargos públicos en el gobierno federal.