Te contamos 5 claves sobre 'No Bad Memories', el nuevo disco de estudio del duo australiano The Avalanches.

Lo que necesitas saber: Te contamos 5 claves sobre 'No Bad Memories', el nuevo disco de The Avalanches.

El regreso de The Avalanches siempre representa un acontecimiento mayúsculo para la música electrónica y el arte del sampleo. En su trayectoria, el dúo australiano ha demostrado una capacidad única para construir universos sonoros a partir de fragmentos olvidados, desafiando las convenciones del pop y la música de baile. Acá te explicamos su genialidad en 5 rolas.

Tras seis años de espera desde su impresionante We Will Always Love You, la expectativa sobre su siguiente paso discográfico finalmente encuentra respuesta con No Bad Memories, una oda al sonido y al sampleo.

La idea detrás de No Bad Memories: jingles uptempo

En la entrevista con sopitas.com, que te dejamos aquí, los Avalanches nos contaron la idea que dio origen a No Bad Memories.

Robbie: “Creo que inicialmente queríamos, y no lo conseguimos del todo, hacer un álbum muy rápido, muy uptempo y enfocado a la fiesta. Así que creo que eso se mantuvo en estas canciones. Fue eso lo que nos impulsó al principio, ¿verdad?“

Tony: “Sí.”

Robbie: “Con el paso del tiempo, realmente nos impactó lo poderoso que es este formato de collage y creación. Y creo que sí, somos muy afortunados de que nuestro arte haya tomado este camino. En el nuevo álbum, creo que ha sido un proceso diferente para nosotros. Empezamos hablando de publicidad, en realidad, y de cómo cuando eres niño, un anuncio de refresco o especialmente uno de cereales para el desayuno o la canción, el pequeño jingle…”

Tony: “…recuerdas que siempre son pequeños earworms que se te quedan grabados en la mente y te llevan de vuelta a ese momento de tu vida.”

Durante las 31 pistas, la escucha revela algo alucinante: decenas de comerciales, sonidos que relacionas con marcas y una obsesión por el trabajo de microsampleo que los ha caracterizado durante toda su carrera.

La banda ha descrito el proceso creativo de este disco como la recolección de fuentes de sonido, jingles de la infancia y comerciales de televisión provenientes del “corazón de un marco corporativo”.

The Avalanches usaron una estructura caótica, fluida y alucinante

En pleno 2026, los Avalanches siguen siendo fieles a su estilo y no optaron por sencillos que sean hits separados. Todo alrededor del disco fue un misterio hasta hace un par de meses, y mantienen un LP hilado, algo raro en la actualidad.

Para este material, el grupo decidió alejarse de las estructuras tradicionales. Inspirados por la cultura de saltar rápidamente entre canciones en una lista de reproducción (skip), decidieron que los temas no tenían que terminar correctamente. Muchas pistas se cortan a mitad de ciclo o fuera de compás para saltar repentinamente a otra cosa, creando una experiencia impredecible y divertida.

Ojito con “EL Dorado TV Spot”, en el que hasta suena mariachi, “3D Glasses Not Included” y “Xerox Altalink B8055”, una locura de clips sonoros en los que comprimen sonidos que satirizan el marco corporativo.

Para los que crecimos antes de este siglo, hay skips inesperados, rolas que interrumpen a otras y muchos “comerciales” insertados, algo que te podía pasar en la rola que descargabas de Limewire, y que muy confiado subías a tu iPod.

El formato de audio como tema recurrente en el disco

La portada nos anticipa lo que escuchamos: una oda al formato de audio como clip, en el disco más meta de The Avalanches. En “3D Glasses Not Included”, escuchamos: “¿Dos megabytes en eso?”, una referencia a la capacidad de almacenamiento en los inicios de los medios físicos digitales. Hoy, 2 MB son nada, pero desde ese entonces, los Avalanches están fascinados con la tecnología.

iPod y disquette (floppy disk) tomados de la mano encabezan esta aventura, como dos medios físicos que hoy son obsoletos. “He Lives In The Old World” menciona “el nuevo producto de Apple”, y a lo largo del disco refieren a Toshiba y en “Xerox Altalink B8055” al floppy disk que contenía nuestra información, algo que sigue teniendo como protagonista a su obsesión de la vida: crear música.

The Avalanches armaron una fiesta con colaboradores fascinantes

Siguiendo su tradición de ensamblar elencos eclécticos, The Avalanches reclutó a invitados de peso para este material. El disco cuenta con la participación de figuras como Jamie xx, Karen O, Mike Patton, Panda Bear, Rivers Cuomo, Erick the Architect, Loaded Honey e incluso cameos hablados del actor Haley Joel Osment en los interludios de inspiración comercial.

No discriminan por géneros y eso también se aprecia en el disco, con funk espacial, pop, house y hasta pistas centradas en el spoken word.

Canciones destacadas de No Bad Memories

Pardojicamente, considerando su estructura basada en skips abruptos, No Bad Memories es un disco de 31 rolas que no debes de brincar. Si llevas algo de prisa y quieres quedarte con las esenciales, te las presentamos aquí.

Los sencillos “Blue Shadows” (con Karen O), “Every Single Weekend” (con Jamie xx), y “Together” (con Nikki Nair, Jessy Lanza y Prentiss) son las primeras rolitas digeribles que te atrapan a la primera escucha, y que lucen los featurings de primer nivel.

Del lado funk y ligero, están “I Give Everything I Have 2 U” (con Loaded Honey) y la excepcional “Vida” (con Erick the Architecht), con un sample de metales que no saldrá de tus oídos.

Hay rolas de dance cósmico, un sello de los Avalanches, como “All The Time In The World” (con Rivers Cuomo, Vegyn y Baby Marlboro), “Can’t Get Over Losing You” (con Portraits of Tracy), “Highfield” (con Panda Bear) y finalmente, la hipnótica “Magic Wand” (con Barry Can’t Swim).

Lejos de irse a lo seguro, Robbie Chater y Tony Di Blasi metieron muchísimos interludios con un sampleo magistral en No Bad Memories, bajo un concepto que resignifica el negocio corporativo para transformarlo en una celebración del sonido.

The Avalanches acaban de venir a México en julio, pero siguen una larga gira con la que no descartamos que regresen. Pueden conseguir versiones físicas y mercancía de No Bad Memories por acá.