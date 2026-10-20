Def Leppard tocó en el Palacio de los Deportes con una gira en la que celebra 50 años de carrera.

Lo que necesitas saber: Def Leppard llegó a México como parte de la gira con la que la banda celebra sus 50 años de carrera.

“Pues será muy buena la banda… pero, ¿cómo voy a ir en lunes? ¡qué flojera!” Eso pensaría la mayoría, pero no los fans de Def Leppard. Ellos en cualquier día y a cualquier hora parecen estar dispuestos a encontrarse con la banda… y la recompensa es una parecida a la que se vivió en el Palacio de los Deportes.

Def Leppard en Palacio de los Deportes / Foto: OCESA (José Jorge Carreón)

El Palacio de los Deportes retumbó como pocas veces

Poco más de una hora antes del show, afuera del inmueble de Churubusco el movimiento era escaso. “A lo mejor van a llegar rayando la hora”, se podía pensar. A esa hora, en shows de otros artistas es común ver gente echando la chela o checando las playeras piratas.

Pero con Def Leppard no… y, conforme uno iba caminando hacia el Palacio, se escuchaba el motivo de la poca gente en los alrededores del inmueble: ya casi toda estaba adentro y no porque los ingleses hubieran adelantado el concierto, sino porque el abridor fue Extreme.

¿Alguien conoce algún fan de Extreme? Pues de “More Than Words” abrieron el show y, por el explosivo sonido que tuvieron, hicieron prever lo que vendría. No con su clásico acústico y meloso, sino con los covers de Ozzy Osbourne con los que cerraron un set que sorprendió a más de uno. Rolotas en las que el guitarrista hizo chillar su instrumento. Algo no apto para oídos delicados.

Def Leppard en Palacio de los Deportes / Foto: OCESA (José Jorge Carreón)

Y sólo unos minutos después: taponcitos para amortiguar el intenso audio, pero aun así las vibraciones estremecieron tímpanos y cuerpos… como pocas veces, el Palacio de los Deportes retumbó. Tenía que ser, sólo así es como se debe disfrutar a la realeza británica del hard rock, el glam, el … simplemente rock, nos dijo hace poco el gran Phil Collen: “somos sólo una banda de rock y encajamos en todo”, presumió.

Def Leppard ofreció rock duro, directo y sin pretensiones

Y los de Def Leppard se aparecieron con ese aire de “¡Ya llegó su padre!”. Como venidos de otro universo (y sí: con gráficos del espacio en pantalla), Joe Elliott, Rick Savage, Phil Collen, Rick Allen y Vivian Campbell entraron al ritmo de “Rejoice”. Enamorados del orgullo británico que presumieron desde el inicio y en todo momento de show.

“Vamos a pasar un buen rato… ¿están listos?”, preguntó Elliott en una de las pocas veces que se dirigió al público. Para dejar claro lo que iba a ser el show, lo que siempre ha sido Def Leppard: rock puro y sin pretensiones. Entonces sonó “Let’s Get Rocked” (la tercera de la noche) y no paró la música sino hasta casi hora y media después.

Def Leppard en Palacio de los Deportes / Foto: OCESA (José Jorge Carreón)

Def Leppard llegó a México con la gira con la que celebran 50 años de existencia. Cinco décadas en las que la banda ha pasado de todo: establecer récords inalcanzables, tocar en tres continentes en menos de 24 horas, perder trágicamente a su guitarrista Steve Clark… y casi perder a Rick Allen, luego de un terrible accidente automovilístico.

Y hablando de Allen… la banda lo dejó demostrar que para el rock no hay barreras. Desde el 84, con sólo un brazo, sigue empujando a la banda con su potencia desde esa batería imponentemente modificada. Con los pies descalzos, pisando frenéticamente los pedales de su instrumento y sabiendo que es idolatrado por el gran músico que es y no por otra cosa. Impresionante en su solo para la instrumental “Switch 675”.

Rick Allen, Def Leppard en Palacio de los Deportes / Foto: OCESA (José Jorge Carreón)

Hubo cover de “Personal Jesus” de Depeche Mode, increíbles duelos de guitarras entre Collen y Campbell, Rick Savage y sus espesas líneas de bajo y Elliott, cuyos rugidos de hace años ahora, en algunas canciones, ya suenan más delgados (“ya son maullidos”, decían los fans de a lado… pero es que los años no pasan en balde)…

Cosas que sus integrantes seguro nunca imaginaron. “Entonces dije: ‘vamos a hacer una banda, a ver qué pasa’. Y 49 años después de eso, estamos tocando en la Ciudad de México”, contó Joe Elliott cuando recordó sus inicios en Sheffield, Inglaterra… ni ellos ni los fans que estaban extasiados por tanto rock en estado tan abrumadoramente puro y directo.

Sólo un pequeño encore antes del tremendo cierre con Elliott cantando “Two Steps Behind” a pura guitarra acústica. Momentazo que se había dado poco en lo que va de la gira… y, luego, con toda la potencia de Def Leppard, “Hysteria” y “Pour Some Sugar On Me”. Así sí, aunque sea lunes o el día que sea, quién no va a querer ir a un concierto.

Setlist Def Leppard en el Palacio de los Deportes 19/10/26