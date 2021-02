Sigue la bronca: La viuda de Chris Cornell vuelve a demandar a Soundgarden

Aunque no lo crean, lamentablemente han pasado casi cuatro años desde que el gran Chris Cornell murió. Desde entonces, todos lo seguimos recordando por el enorme legado que dejó junto a bandas como Soundgarden, Temple of the Dog y Audioslave, pero de un tiempo para acá su nombre ha estado envuelto en la polémica, por el enorme pleito legal que su esposa tiene con los exintegrantes de la banda de Seattle.

Como recordarán, la viuda del cantante de grunge, Vicky Cornell, demandó en diciembre de 2019 a Kim Thayil, Matt Cameron y Ben Shepherd. En aquel momento se decía que era porque incumplieron con el pago de las regalías, hasta la disputa legal por siete canciones que supuestamente el líder de la banda había grabado antes de morir y que sus compañero buscan acreditarse como co escritores.

También puedes leer: LA FAMILIA DE CHRIS CORNELL COMPARTE ‘NO ONE SINGS LIKE YOU ANYMORE’, EL ÁLBUM PÓSTUMO DEL CANTANTE

Continúa el pleito entre la viuda de Chris Cornell y Soundgarden

El pleito entre ambas partes realmente nunca terminó y ahora nos queda muy claro. De acuerdo con Variety, la viuda de Chris Cornell ha vuelto a demandar a los miembros restantes de Soundgarden, alegando que le ofrecieron 300 mil dólares por su participación en la sociedad de la banda, propuesta que considera “ridículamente baja” y pidiendo que alguien evalúe y analice profesionalmente esta situación.

En la demanda, Vicky Cornell afirma que los miembros de la banda de Seattle rechazaron su oferta de 21 millones de dólares, y también negaron otros 16 millones de dólares por los derechos de las grabaciones musicales del grupo. Según la misma fuente, en los documentos dice que intentó darle a Cameron, Shepherd y Thayil 4 milloncitos de dólares a cada uno por sus intereses colectivos en la sociedad del grupo.

Sin embargo, los integrantes de Soundgarden no aceptaron y más tarde, Vicky propuso darles 7 millones, cosa que no les encantó. La demanda también afirma que la banda se ha negado a compartir datos sobre el valor de la sociedad:

“Este movimiento ha sido necesario por las acciones egoístas y despiadadas de los miembros restantes de la banda Soundgarden, que pretenden robar a su antiguo compañero, Chris Cornell, a su esposa y a sus hijos menores, el legado y el valor de la vida de Chris, que les ha hecho ganar millones de dólares. Los miembros del grupo han ofrecido, sabiéndolo, sólo una fracción pequeña del verdadero valor de la participación de Chris en Soundgarden y ciertas entidades relacionadas, haciendo una oferta ridículamente baja. Y lo saben”, dice parte del documento.

¿Qué dice la banda al respecto?

En respuesta, un representante del grupo respondió a Variety mencionando que consultaron a un experto para su propuesta: “Tal y como solicitó la familia de Chris Cornell y como exigen las leyes del Estado de Washington, los miembros restantes de Soundgarden presentaron hace cuatro meses una oferta de compra de los intereses del patrimonio en la banda, calculada por el respetado experto en valoración de la industria musical Gary Cohen”.

Según un documento facilitado por el portavoz de Soundgarden, Cohen ha trabajado en calidad de auditor en situaciones relacionadas con grandes nombres dentro de la industria musical como The Beatles y EMI Music Publishing, The Rolling Stones, Sony y Abkco, Taylor Swift y Big Machine Records, Miles Davis y Sony Music y docenas de otros. Así que al menos por lo que mencionan, acudieron a un especialista para valuar todo.

Ver en YouTube

“Desde entonces, los miembros de la banda han seguido tratando de resolver todas las disputas con la familia de Chris Cornell y en sus varios intentos de llegar a un acuerdo, han optado por ofrecer varias veces más que la cantidad calculada por Cohen. Esta disputa nunca ha sido por dinero para el grupo. Se trata del trabajo de su vida y de su legado”, cierra el escrito. Seguiremos pendientes a este caso porque entre la familia del cantante y Soundgarden aún hay tela de donde cortar.