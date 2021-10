Brian Bell de Weezer nos cuenta la gran historia detrás de “Island In The Sun”

Estamos seguros que cualquier fanático de la música en algún punto de su vida se ha preguntado de dónde salieron sus canciones favoritas, cuál fue la inspiración del artista para componer esa rola y qué estaban viviendo en el momento exacto en el que la escribieron. En Sopitas.com también tenemos esa curiosidad, es por eso que traemos para ustedes esta sección, donde son los propios artistas los que nos cuenten todo lo que quieren saber sobre sus temas más famosos, y en esta ocasión tenemos a Weezer.

Luego del estreno de su álbum debut homónimo en 1994 (que tuvo grandes críticas) y el lanzamiento de Pinkerton dos años después –al cual de plano no le fue tan bien como esperaban, Rivers Cuomo, Andy Bell y Patrick Wilson pasaron por un momento bastante extraño de reestructuración. El bajista, Matt Sharp abandonó el grupo para 1997 y durante todo ese tiempo, los demás integrantes pararon un poco para planear lo que vendría después. Pero todo cambiaría con la llega de Mikey Walsh para reemplazarlo.

Weezer nos cuenta cómo compusieron “Island In The Sun”

Después de un montón de tiempo en el estudio y tras planear muy bien su siguiente paso, el 15 de mayo de 2001, Weezer regresó por la puerta grande con su tercer material discográfico, el cual también se llamaba como la banda pero que todos conocemos como el Green Album. De este álbum se desprendieron grandes canciones que ahora consideramos clásicos como “Hash Pipe”. Sin embargo, hubo una rola que destacó de todas las demás, por supuesto que hablamos de “Island In The Sun”.

Podríamos asegurar que todos la han escuchado al menos una vez en la vida, pues además de que la pasaban como si no hubiera un mañana en MTV, también ha sonado en algunas películas y series. Pero también apostaríamos lo que fuera a que más allá del ritmo suave y tropical, que combina muy bien con unos cuantos riffs distorsionados que tiene este tema, no conocen los detalles y secretos de este verdadero rolón. Pero no se preocupen, que el propio guitarrista, Brian Bell, nos contó lo que hay detrás.

Una canción que estaba entre un montón más

Como ya lo comentábamos antes, luego de que se marchara el bajista original, Weezer pasó por un periodo de reestructuración importante donde de plano no compusieron absolutamente nada; es más, ni se veían. Pero después de elegir al reemplazo, comenzaron a juntarse para explorar nuevas ideas y el resultado fue esta canción. Aunque Brian menciona que Rivers tenía un montón de canciones ya compuestas y el título de “Island in the Sun” fue el que más le llamó la atención:

“Decidimos empezar a ensayar de nuevo y trabajar en nuevos materiales. Rivers (Cuomo) me dijo que fuera a su casa para enseñarme algunos de sus demos. En su pared tenía alrededor de 75 canciones escritas, creo, en hojas de papel en la pared (…) Pero miré todos esos títulos de canciones y luego vi este que acababa de aparecer y le dije ‘ponme esta’ y fue ‘Island In The Sun’”.

Ahí les va la historia completa detrás de este rolón

Si quieren checar la historia completa detrás de “Island In The Sun”, a continuación los dejamos con la entrevista que tuvimos con el mismísimo guitarrista de Weezer, Brian Bell, quien nos contó a detalle cómo fue que escuchó por primera vez la canción y hasta la manera en que la desarrollaron. Si ustedes son fans de esta bandota o les encanta la rola, es una plática que de plano no se pueden perder.