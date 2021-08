¡Mucho poder! Weezer comparte su intenso cover de “Enter Sandman” de Metallica

Una de las grandes sorpresas musicales que hemos tenido a lo largo de 2021 es el anuncio de The Blacklist de Metallica. Con este peculiar material discográfico, la legendaria banda de thrash metal invitó a varios artistas de diferentes géneros para que reversionaran las canciones de The Black Album, que dicho sea de paso cumple su 30 aniversario. Uno de los invitados de lujo en ese sentido, fue Weezer.

Rivers Cuomo y compañía no iban a dejar pasar la oportunidad de entrarle a compilado musical de la mejor manera y por ello, eligieron echarse el cover del mayor éxito de aquella entrega. Por acá, te mostramos la versión que el grupo californiano hizo de “Enter Sandman”.

Weezer pega unos guitarrazos frenéticos en su cover de “Enter Sandman”

Para nadie es un secreto que los miembros de Weezer disfrutan bastante del hard rock y el metal. La banda lo ha dejado claro en un montón de oportunidades y a todas luces, su trabajo mantiene cierta influencia de estos géneros. La prueba está, por ejemplo, en su más reciente disco titulado Van Weezer (AQUÍ les contamos más).

Y bueno, ya que andamos en esas, también se sabe que a la agrupación angelina le late bastante Metallica. Dato curioso: el mismo Rivers Cuomo ha aceptado el riff de su canción “Undone (The Sweater Song)” sin querer se basó en la guitarra de “Welcome Home (Sanitarium)”. Entonces, no parece extraño que hayan sido elegidos para entrarle a The Blacklist.

En los últimos meses, hemos visto todo tipo de covers con St. Vincent, Ha-Ash, J Balvin, Miley Cyrus y otros artistas que han reinterpretado las rolas de The Black Album en diferentes estilos. Sin embargo, la entrega de Weezer parece ser una de las más fieles al tema original que les tocó coverear.

Para este martes, Cuomo y compañía por fin mostraron su versión de la famosa “Enter Sandman” con todo y un video animado para acompañar el track. Pero como dijimos, más que una reinterpretación, este sí es un cover en toda la regla pues se mantiene muy fiel a la pista original.

Y sí: Weezer nos muestra así que saben como entrarle a los guitarrazos frenéticos sin problema. A continuación te dejamos el temazo y recuerda que The Blacklist de Metallica y sus invitados se lanzará el próximo 10 de septiembre, para que lo anotes en la agenda de lanzamientos.