Lo que necesitas saber: White Lies regresó a México a poco menos de un año de su presentación en el Corona Capital 2022. Aquí la reseña de su concierto en el Pepsi Center WTVC

Confetti y juego de luces y un set increíble fue lo que acompañó a los White Lies como parte su show en el Pepsi Center WTC. Pasó menos de un año para que White Lies regresaran a nuestro país, pues su última visita fue en el Corona Capital, el año pasado. Pero no importa, siempre es muy grato verlos por nuestro país, y la noche del 20 de septiembre no fue la excepción.

The Real Antonios (banda de que es parte Badía de Leyendas Legendarias) fueron los encargados de calentar motores, con canciones como “Bruja embrujada” y “Satánica” como parte de su set hacían que la espera fuera más corta.

White Lies en el Pepsi Center WTC

Fueron minutos después de las 9, cuando el venue se quedó totalmente a oscuras, la gente no se hizo esperar y con un grito ensordecedor le daba la bienvenida a los White Lies proveniente de Ealing, Londres. Con intro y confetti sonaba “Death”, vaya rolón para hacer a la gente enloquecer, entre brincos, gritos y aplausos, esto estaba iniciando en el Pepsi Center WTC.

Rolas como “Farewell to the Fairground”, “Am I Really Going to Die”, “Big TV”, “Tokyo”, “I Don’t Want to Go to Mars”, “Is My Love Enough” fueron de las rolas que estuvieron en el set del show en el Pepsi Center.

El público se sabía cada palabra de todas las canciones, México sin duda ama a los White Lies y se nota, la banda estaba más que feliz por la vibra con la que los reciben siempre que visitan nuestro país. “Es increíble el recibimiento que nos dan cada que venimos a su país” dijo el frontman de la banda.

Harry McVeigh de White Lies. Foto: Luis Victoria.

Comentó el bajista: “nos pidieron demasiadas canciones, ojalá tuviéramos tiempo para tocarlas todas, pero igual vamos a tocar varias de sus peticiones”, haciendo referencia a que un día antes en una especie de meet & greet sus seguidores les habían pedido bastante canciones.

“Getting Even”, “Fifty On Our Foreheads”, “Hold Back Your Love”, “Mother Tongue”, entre otras, fueron de las rolitas que la banda tomó de las complacencias que sus fans pidieron para agregarlas al setlist.

Y si de clásicos se trataba, “Getting Even” era una de cajón que no podía faltar en el concierto de White Lies en la CDMX. pic.twitter.com/cScG6tG3oG — SopitasFM (@sopitasfm) September 21, 2023

El amor de la banda por México y un cierre genial del concierto

White Lies han dejado en muy en claro que aman nuestro país (y nuestro país a ellos) que hasta en su segundo disco “Ritual” hace referencias a México. Hasta grabaron un corto en la CDMX (antes DF), dando el rol por por diferentes locaciones de la ciudad, se puede ver claramente el mercado de sonora, entre varias otras. Fue el promo para anunciar el lanzamiento del mismo.

Las canciones que sin dudas fueron las más coreadas e hicieron retumbar el Pepsi Center fueron “Take It Out on Me”, “To Lose My Life” y “Bigger Than Us” qué tuvo un cierre con confetti. La energía que se vivió en el show de los White Lies en el Pepsi Center WTC.

Es innegable la presencia de banda en vivo, la voz de Harry y complementándose con el bajo de Charles y la batería de Jack acompañados de sintetizadores y luces, crean una atmósfera increíble. White Lies es una banda que se tienen que dar a la tarea de ver en vivo sí o sí. Y claro que estaremos pendiente de lo que sea que haga próximamente la banda de Londres.

Harry McVeigh de White Lies tocando en el Pepsi Center

Setlist de White Lies en el Pepsi Center WTC

– Death

– Farewell to the Fairground

– There Goes Our Love Again

– Am I Really Going to Die

– Getting Even

– Step Outside

– Is My Love Enough

– Breakdown Days

– Unfinished Business

– Hurt My Heart

– Mother Tongue

– Take It Out on Me

– Fifty on Our Foreheads

– Swing

– Trouble In America

– Tokyo

– Hold Back Your Love

– I Don’t Want to Go to Mars

Encore:

– Big TV

– To Lose My Life

– Bigger Than Us

Texto por: Raúl Ramírez

