Conoce a Zahara, la cantante que se liberó de las penas, la vida y el odio a través de la música

En la vida hay momentos que nos marcan para siempre. Algunos para bien y otros que por más que queramos olvidar, estarán ahí para recordarnos que gracias a ellos, somos más fuertes. 2021 fue el año en el que Zahara lanzó su quinto álbum titulado PUTA, un disco conceptual que nos adentra al dolor más profundo de la cantante, pero que culmina con un mensaje de liberación.

Acá te vamos a platicar todo lo que necesitas saber sobre esta cantante que se ha convertido en uno de los referentes más importantes de la escena musical en España y las razones por las que debes darle una oportunidad a este material discográfico.

María Zahara Gordillo Campos, conocida simplemente como Zahara, empezó a darse a conocer en aquella época en la que MySpace era la red social que le tiraba paro a los cantantes que buscaban hacerse un hueco en la industria musical. Por esos años y tras haber autoeditado dos discos de manera no oficial, buscaba la forma de ofrecer conciertos en pequeños locales de su natal Úbeda y en cualquier lugar que le abriera las puertas, con el fin dar a conocer su propuesta.

Un día se le ocurrió subir un video casero en YouTube en donde aparecía tocando la guitarra y cantando en plena calle “La canción más fea del mundo”, dicha rola tuvo bastante aceptación y así, el público la fue identificando.

Poco tiempo después logró firmar con Universal Music y así fue como surgió su primer disco oficial La Fabulosa Historia de…, producido por Carlos Jean y Ricky Falkner. Pese a que el primer sencillo “Merezco” se coló en uno de los anuncios más importantes de España y sonó durísimo en las principales estaciones de radio, este álbum no tuvo la aceptación esperada, pues los intereses de la disquera no eran los mismos que los de Zahara: mientras ella quería mantener su perfil indie, la discográfica tenía el objetivo de convertirla en una chica pop. Aún así, con la salida de este disco, logró ser la primera española en lograr más de 100 mil reproducciones en un día en streaming.

De pronto pasó lo inevitable. La discográfica frenó la promoción del disco y se negó a producir un segundo videoclip por lo que Zahara se aventuró a producirlo con un amigo y el resultado fue inesperado, ¡pues se volvió viral! El tema era ni más ni menos que “Con las ganas”. Y es que la verdad, ¿quién no ha llorado a moco tendido con esa rola?

Actualmente cuenta con casi 100 millones de reproducciones solamente en YouTube y además formó parte del soundtrack de la película Tres metros sobre el cielo, junto con “Tú me llevas”, la rola que cierra el disco y que curiosamente también sale en la escena final de la peli. “Con las ganas”, años después se sumó también en la banda sonora de Élite con una nueva versión.

Dicen que cuando una puerta se cierra, se abre un universo, y en este caso, es cierto. Después romper lazos con sus sello discográfico, Zahara tomó las riendas de su carrera y grabó La Pareja Tóxica, un disco que narra el fin de una relación de una manera cruda y sentimental. Este disco contó nuevamente con Ricky Falkner en la producción y fue grabado en directo desde el famoso estudio de La Casa Murada.

La respuesta por parte del público fue favorable, lo que la colocó de inmediato en la mira de la escena indie como una de las mayores promesas. Si acabas de terminar una relación y necesitas un disco para cortarte las venas con galletas de animalitos, este es el indicado. Préstale especial atención a “Del Invierno”, “El Lugar donde Viene a Morir el Amor” y “Mariposas”.

Cuatro años después de su anterior trabajo, Zahara presentó bajo su propio sello discográfico, G.O.Z.Z. Récords, Santa, un disco conceptual en el que intercala música y poesía, además de contar con una edición física muy bien cuidada. Este trabajo corrió a cargo de Sergio Sastre (Miss Caffeina) y la mezcla estuvo a cargo de Max Dingel (The Killers y Muse). Este material muestra un sonido más rockero y eléctrico, a diferencia de los anteriores, aunque también se cuelan con algunos sonidos que transportan al pop de los 80.

En 2018, ya consolidada como una de las figuras más importantes de la escena independiente en España, Zahara lanzó su cuarto álbum Astronauta, el cual refleja una madurez en cuanto a letras y sonido. Su primer sencillo, “Hoy la bestia cena en casa”, se convirtió en un himno feminista bailable gracias a su temática en la que aborda la gestación subrogada. En este álbum también encontramos colaboraciones con Santi Balmes (Love of Lesbian) y Miguel Rivera.

Tras un parón obligado a causa de la pandemia por COVID-19, Zahara se refugió en la terapia, mientras que a la par, y a manera de catarsis, comenzó a escribir textos compulsivamente para sacar todo el pasado que le aquejaba, se dio cuenta que lo que estaba haciendo en realidad eran las canciones de lo que sería su próximo disco: PUTA.

Bajo la producción de Martí Perarnau, en este disco encontramos sonidos electrónicos con tintes de TR/ST, spoken-word, punk y rap, acompañados de letras con fuertes temáticas como abuso sexual, transtornos alimenticios, maltrato, inseguridad y depresión. A simple vista parece un título incómodo, pero lo que Zahara ha hecho, es reinterpretar un insulto que se utiliza para humillar a las mujeres: “Es un estigma que te persigue y la única forma que tenía que quitármelo era mostrarlo y darle al otro la incomodidad, utilizándolo como escudo”.

El primer corte, “Merichane” hace referencia al apodo que durante años recibió en el colegio, siendo una niña; sin entender el por qué le apodaban de esa manera, y sin siquiera haber dado su primer beso o haber vivido su primer ciclo menstrual. ¿Y quién era Merichane? Una trabajadora sexual del pueblo en el que vivía.

Hoy, el significado no es el mismo, ahora este nombre representa a todas las mujeres y hombres que al igual que ella han decidido alzar la voz:

“Merichane soy yo y Merichane somos todas mis historias. He querido contar lo que viví tal y como fue para mí. Llegar a hacerlo no ha sido fácil. He tenido que aceptar y asumir que aquellas historias que viví sucedieron de verdad, pero que el mantenerlas escondidas no solo no me hacía sentir mejor sino que protegía a las personas que me habían hecho daño. Por eso ahora, en este momento en el que me he visto con fuerza para hacerlo, he decidido compartirlas.“