Lo que necesitas saber: Zoé estrena su nuevo sencillo, el cual sirve como banderazo de salida para sus próximas 5 presentaciones en el Estadio GNP.

¡Zoé está de regreso! Y no solo a los escenarios, sino que también con nueva música. La icónica agrupación mexicana estrenó su nueva canción ‘Campo de fuerza’, sencillo que nos remonta a Rocanlover, directo a la nostalgia…

Nueva canción de Zoé // YouTube: @zoethebandtv

Zoé estrena nueva canción ‘Campo de fuerza’

La espera por fin terminó. Tuvieron que pasar más de 4 años desde su último sencillo, pero finalmente tenemos nueva música de la banda y vaya que valió la pena la espera…

Después de que Zoé nos emocionara con su regreso a los escenarios con varios conciertos en el Estadio GNP, han decidido sorprendernos con un nuevo sencillo: ‘Campo de fuerza’.

Esta nueva rola ya está disponible en plataformas digitales y podrán escucharla los afortunados que compraron boletos para sus shows. ¿Listos para escucharla? Acá abajo se las dejamos:

Y a todo esto, ¿a qué suena la nueva canción de Zoé?

‘Campo de fuerza’ sí que tiene un interesante toque retro que te remonta a los materiales discográficos con los que iniciaban su carrera.



Guitarras de toque ahí, medio áspero y garagero, con sutiles arreglos psicodélicos y esa vibra indie de inicios de los 2000 que marcó la era del disco Rocanlover de la banda.

Y la letra, trae esta sensación de ser cómplice de alguien de quien te sientes profundamente atraído. Ya sabes, de esas veces que te quieres perder en cualquier lugar con esa persona que te encanta. Está buena la rolita eh…