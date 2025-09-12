Lo que necesitas saber: Los conciertos de Zoé contarán con un invitado especial en cada fecha. Acá te contamos quienes los acompañarán en los escenarios.

¡Zoé regresa a los escenarios con varios conciertos propios! Tuvieron que pasar casi tres años, pero finalmente se confirmó un par de conciertos de la banda mexicana en el Estadio GNP Seguros. Déjanos contarte todo lo que necesitas saber para lanzarte.

En total Zoé tendrá cinco conciertos y en cada show tendrá un artista invitado diferente. ¡Es una locura!

Foto: David Durán.

Zoé regresa al Estadio GNP Seguros con CINCO conciertos

“Una noche, un reencuentro, una historia que seguimos escribiendo”, con esas palabras la banda confirmó su regreso a los escenarios con un concierto propio, luego de presentarse en el Vive Latino tras casi tres años sin hacerlo juntos.

“La historia que se escribió en el VL25 nos demuestra que la música y el amor siguen vivos. Esta nueva fecha en el Estadio GNP será la continuación de ese reencuentro y la magia de los fans el elemento perfecto para que esa noche se convierta en una celebración y brille en la carrera de Zoé“, dijo León Larregui sobre este nuevo reencuentro.

León Larregui. Foto: David Durán.

Artistas invitados a sus presentaciones

Y como ya te lo adelantábamos, el regreso de Zoé a los escenarios estará acompañado por un artista invitado en cada show. Ya con boleto en mano, acá te dejamos quién estará en cada fecha:

Hello Seahorse! el 27 de septiembre

el 27 de septiembre Porter el 28 de septiembre

el 28 de septiembre Rey Pila el 1 de octubre

el 1 de octubre Usted Señalemelo el 2 de octubre

el 2 de octubre Macario Martínez el 13 de noviembre

Aristas invitados en conciertos de Zoé // X:@zoetheband

Primer concierto de Zoé en el Estadio GNP

Hay que esperar unos meses, pero el tiempo se va volando y cuando menos nos demos cuenta, ya será el día. El concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros será el jueves 2 de octubre.

La banda promete que los fans disfrutarán de una celebración por los 20 años de Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea, uno de los álbumes más icónicos de Zoé.

https://www.youtube.com/results?search_query=vinyl+zoe

Zoé confirma un segundo concierto en el mismo venue

En la previa al Vive Latino pasado, Zoé dijo que ese iba a ser el único show que darían en este 2025… pero ya vimos que no. Y bueno, acaban de confirmar un segundo concierto en el Estadio GNP Seguros.

La nueva fecha es para el 1 de octubre, para que la vayan anotando en su agenda en caso de que no hayan alcanzado a armar los boletos del primer concierto.

Y un tercer concierto…

¿La tercera es la vencida? Pues veremos en cuantos conciertos quedará la presentación Zoé durante este 2025. Por lo mientras, ya anunció su tercera fecha.

Y si no haz alcanzado boleto para las anteriores presentaciones ponte trucha con esta nueva oportunidad en la que podrás escuchar a Zoé el 27 de septiembre.

Flyer de la tercera fecha de Zoé en el Estadio GNP Seguros. Foto: cortesía OCESA.

Cuarta fecha de Zoé en el Estadio GNP

Zoé abrió una cuarta fecha para el Estadio GNP, será el 28 de septiembre. Así que, si todavía no tienen fechas, prepárense para la preventa que arranca el 9 de mayo a las 10:00 hrs y la venta general el 10 de mayo.

“¡Wow, no lo podemos creer! Los boletos volaron y tendremos una cuarta fecha, ¡muchísimas gracias a todos!” Zoé vía X.

@zoetheband

Y una quinta fecha en el Estadio GNP

Y una nueva fecha está aquí… Parece que Zoe no quiere parar de anunciar nuevas fechas (y tampoco sus fans de comprar boletos), pues ya anunció su quinto concierto en el Estadio GNP.

Será hasta el 13 de noviembre que la banda se volverá a presentar.

Y anota la fecha de la preventa Banamex, pues arranca este 29 de mayo y un día después los boletos estarán disponibles en taquillas del inmueble y Ticketmaster.

Flyer de la quinta fecha de Zoé en el Estadio GNP Seguros. Foto: cortesía OCESA.

¿Habrá preventa para el concierto de Zoé en CDMX?

Hora de hablar de cómo conseguir boletos. Sí, sí habrá preventa para el concierto de Zoé en el Estadio GNP, nada más que será exclusiva para tarjetahabientes Banamex.

La preventa de la primera fecha se realizó el viernes 2 de mayo. Y para que pongas alarma si es necesario, la preventa del segundo concierto fue este lunes 5 de mayo.

Ahora, para esta tercera fecha la preventa empieza el 7 de mayo. Ahí te dejamos el dato

Imagen: @ocesa_total

Venta de boletos para el concierto de Zoé en el Estadio GNP

En caso de no poder conseguir boletos en la preventa, descuida, la venta de boletos al público en general comienza un día después de sus preventas.

Pues a disfrutar de este reencuentro, ¿no? ¿Qué onda, nos vemos en el Estadio GNP ese día?