Sin darnos cuenta de este lado del mundo, pero la guerra entre Israel y Hamás hoy, 15 de enero, cumple 100 días y no se ve para cuándo se llegue a un acuerdo de paz. De hecho, Israel ha está mostrando su lado más bélico… quizás “más de la cuenta”, por así decirlo. Al grado que el país que más les da cuerda a naciones en guerra, Estados Unidos, ya le pidió “bajarle”.

“Un niño palestino herido en un ataque aéreo israelí llega al Hospital Médico Nasser el 7 de diciembre de 2023 en Khan Yunis, Gaza”. Foto: Ahmad Hasaballah-Getty Images

Israel ahora hace ataques más “selectivos y precisos”

En entrevista para CBS, John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca aceptó que el gobierno de Joe Biden ya quiere que Israel reduzca la presión que ejerce sobre Gaza. Esto a 100 días de que Hamás ejecutó el ataque que hizo que el gobierno de Benjamin Netanyahu declarara la guerra.

“Puedo decirles, el secretario Blinken acaba de llegar de la región, que hemos estado hablando intensamente con ellos sobre una transición a operaciones de baja intensidad”, señaló Kirby. Según el vocero de la Casa Blanca, Israel está “accediendo” a la guerra rebajada y, de hecho, ya redujo el número de tropas en la zona de guerra… Así, de arrasar con todo, como al inicio, ahora se hacen ataques “más selectivos y precisos”.

Siguen los bombardeos en Gaza / Foto: Getty

Israel seguirá guerra hasta una “victoria total”: Netanyahu

Aunque lo dicho por la Casa Blanca a algunos les da esperanza de paz, lo que parece que se avecina es una situación de guerra prolongada. Quizás ya sin los niveles de violencia de los primeros días, pero de que persistirá la presión bélica en la zona de la franja de Gaza, de eso no hay duda.

Lo anterior, con base en lo que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió el pasado sábado en cadena nacional, en la antesala de los 100 días de guerra contra Hamás: la guerra seguirá hasta que Israel consiga “una victoria total”.

Foto: Getty Images

“Continuamos la guerra… hasta que logremos todos nuestros objetivos: eliminar a Hamás, devolver a todos nuestros rehenes y garantizar que Gaza nunca más constituya una amenaza para Israel”, advirtió Netanyahu.

Estados Unidos no quiere guerra con Yemen y cierra recursos a Ucrania

El argumento con el que Estados Unidos trata de convencer a Israel de bajar la intensidad de la guerra es el hecho de que, según, ya se atacó al liderazgo de Hamás y se ha afectado la infraestructura con la que trabaja el grupo radical palestino. Así que, entonces, ya es tiempo de disminuir la velocidad.

Imágenes de Israel y Gaza / Foto: Getty Images

“No estamos diciendo que dejes de pisar el acelerador por completo y no sigas persiguiendo a Hamás. Sigue siendo una amenaza viable”, agregó Kirby en una entrevista en la que aseguró que Estados Unidos no quiere pleito con Yemen (pese al ataque realizado la semana pasada) y en la que no habló mucho del cortón de recursos que el gobierno de Biden le hizo a Ucrania.

De acuerdo con medios internacionales, la razón por la que, por el momento Estados Unidos detuvo por completo la ayuda a Ucrania es la falta de un acuerdo entre demócratas y republicanos en el Congreso. El presidente Biden pide 61,000 millones de dólares extras para apoyar a las fuerzas del gobierno de Zelenski… y los republicanos están en la disposición de concederlos, peeeero a cambio de aprobar una serie de medidas en la frontera entre Estados Unidos y México.

