Este 11 de marzo, pero hace un año, la OMS declaró el coronavirus como pandemia

Un año de estar en casa, un año en el que perdimos a muchísimas personas, un año en que la vida cambió por completo. Este 11 de marzo, pero de hace exactamente un año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al COVID-19 como una pandemia.

En ese momento se tenían registrados 118 mil casos y 4 mil 291 fallecimientos en todo el mundo.

🚨 BREAKING 🚨

“We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic”-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020