La madrugada (hora local) del lunes 24 de noviembre, un cochebomba explotó frente al edificio del gobierno del Meta —uno de los 32 departamentos de Colombia— en la ciudad de Villavicencio y que siguió a una jornada de atentados.

Lo que necesitas saber: El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, acusó a grupos "narcoterroristas" de los atentados.

La madrugada (hora local) del lunes 24 de noviembre, un cochebomba explotó frente al edificio del gobierno del Meta —uno de los 32 departamentos de Colombia— en la ciudad de Villavicencio y que siguió a una jornada de atentados.

De hecho, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, acusó a grupos “narcoterroristas” de los atentados.

Foto: @ABDELAESPRIELLA.

En el caso de Villavicencio, lo que sabemos, de acuerdo con medios internacionales como CNN, es que este atentado dejó, al menos, 20 personas heridas y daños materiales en edificios cercanos al gobierno del Meta.

Explosión de un cochebomba en Villavicencio, Colombia

El mismo Abelardo de la Espriella confirmó que no se registraron fallecimientos tras el atentado en la ciudad de Villavicencio.

Aunque en redes sociales, el presidente colombiano acusó a grupos narcoterroristas como responsables, prometiendo que el ataque no quedará impune.

Captura de pantalla @BluRadioCo.

Las hipótesis apuntan a que los responsables detrás del atentado serían células de las FARC.

Caracol Radio, una de las cadenas de radio más importantes de Colombia, señaló que las líneas de investigación apuntarían a uno de los cabecillas de los frentes 28 y 39 de las disidencias de las FARC-Bloque Amazonas.

Una jornada de atentados en Colombia

El atentado en Villavicencio fue precedido, al menos, por un par más —sobre los que también reaccionó Abelardo de la Espriella.

“Los atentados terroristas perpetrados en Cúcuta, Norte de Santander, y Curumaní, Cesar, merecen también, nuestra más enérgica condena”.

Cúcuta

Durante la madrugada del 23 de noviembre, se registró un ataque con drones contra las instalaciones del Departamento de Policía de Norte de Santander en San José de Cúcuta, en la frontera con Venezuela.

¿El saldo? Al menos 60 edificios dañados y tres personas heridas, entre ellas un bebé de 18 meses, de acuerdo con EFE.

Curumaní

El presidente de Colombia también tuiteó sobre Curumaní, Cesar. Se trató de un atentado contra la estación de Policía de este municipio ubicado en el departamento del Cesar, en la zona del Caribe.

El aniversario de la firma de paz

La jornada de atentados en Colombia sucedió en contexto de los 10 años de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC.

Este acuerdo marcó, de manera emblemática, la desmovilización de las FARC y la creación de una comisión de búsqueda de personas desaparecidas durante esta guerra —a finales de los 70 fue todavía más compleja por la presencia del narcotráfico— que dejó marcas como desapariciones, atentados, reclutamiento y secuestros.

“Así amanece Villavicencio tras explosión de carro bomba en la Gobernación”. Captura de pantalla @BluRadioCo.

Como la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Las FARC

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) surgieron en 1964 como un movimiento insurgente cuyo objetivo era derrocar el gobierno en turno y cambiar el sistema político-económico.

Se le conoció como una organización guerrillera insurgente que entre 1964 e inicios de los 2000 tuvo entre sus filas a, al menos, 16 mil combatientes en todo el territorio colombiano.

En 2016, las FARC firmaron un acuerdo de paz para desmovilizarse y pasar a un modelo político legal.

Sin embargo, especialistas y periodistas de Colombia como Julio Sánchez Cristo han explicado que tras el acuerdo y la falta de precisión o vacíos en el proceso de paz, “pequeñas células disidentes” se multiplicaron

Sí, formadas por exmilitantes o excombatientes de las FARC que rechazaron el acuerdo de Paz, continuaron ligadas al tráfico de droga, llevando a Colombia hacia un nuevo periodo de atentados.