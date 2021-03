8M: ¿Cuánto tiempo dedican las mujeres a las labores del hogar en México?

Este lunes 8 de marzo, como parte del Día Internacional de la Mujer, queremos recordar el trabajo que hacen miles de amas de casa y trabajadoras en México y que poco es valorado. Sí, nos referimos a las labores del hogar que hacen mujeres todos los días sin recibir ni un solo peso; así como la manera en que la pandemia de COVID ha provocado que sus tareas se multipliquen.

Mujeres dedican más del 60 % del tiempo de trabajo a labores del hogar

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) de 2019, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) junto al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), para medir todas las formas de trabajo de las y los individuos, tanto remunerado como no remunerado; el tiempo total de trabajo de la población (TTT) de 12 años y más en el país es de cinco mil 661 millones de horas a la semana, de las cuales 49.4 % corresponden al trabajo no remunerado, 47.9 % es de trabajo para el mercado y 2.8 % se dedican a la producción de bienes para uso exclusivo del hogar.

Así es, de total del tiempo de trabajo de la población de 12 años y más, cinco de cada diez horas prácticamente contribuyen a la economía del país, aunque no existe ningún pago por estas labores.

Sí, el 30.9 % del tiempo total de trabajo (TTT) para las mujeres corresponde al trabajo para el mercado, 66.6 % a las labores del hogar no remuneradas y 2.5 % a la producción de bienes para uso exclusivo del hogar. Mientras que en los hombres 68.9 % del tiempo total del trabajo es dedicado al trabajo para el mercado, 27.9 % para el trabajo no remunerado de los hogares y 3.1 % a la producción de bienes para uso exclusivo del hogar.

Mujeres trabajan 6.2 horas más a la semana que los hombres

Según datos del INEGI, a nivel nacional, el promedio de horas semanales de tiempo total de trabajo para las mujeres de 12 años y más es de 59.5 horas y para los hombres de 53.3 horas. Lo cual quiere decir que existe una brecha desfavorable para las mujeres con 6.2 horas más de trabajo total a la semana que los hombres.

En este sentido, las cinco entidades con mayores brechas para las mujeres son: Zacatecas, con -12.2 horas; Guerrero, con -9.6 horas; Oaxaca, con -9.1 horas; Sinaloa, con -8.7; y Veracruz, con también -8.7. Mientras que los cinco estados con menores brechas son: Campeche, con -0.4 horas; Quintana Roo, con -1.0 horas; Yucatán, con -2.1; Tabasco, con -3.5; y Nuevo León, con -3.7 horas.

Mujeres hacen labores del hogar más de 30 horas a la semana

Por otra parte, la encuesta del INEGI señala sobre el Trabajo No Remunerado de los Hogares (TNRH) que del total de población de 12 años y más, 97 % participa en labores del hogar, con un promedio de 22 horas semanales; mientras que el trabajo no remunerado por cuidados integrantes del hogar reportó un 50 % de participación y un promedio de 9.3 horas a la semana.

Ahora bien, de estos datos, se señala que las mujeres de 12 años y más reportaron en promedio una participación en labores del hogar de 30.8 horas a la semana, mientras que los hombres solamente 11.6 horas semanales. Si bien, en comparación con los resultados de 2014, se incrementó la participación de los hombres dos horas (antes 9.7), ahora para las mujeres se aumentó una hora más (antes 29.8).

Sumado a esto, para las mujeres que trabajan para el mercado no existe una gran reducción en el tiempo que tienen que invertir en labores del hogar, pues en este tipo de trabajo invierten hasta 25.7 horas a la semana, mientras que los hombres solamente 11, cuando ambos trabajan en promedio 40 o más horas para el mercado.

Igualmente, en el cuidado de miembros del hogar, según el INEGI, las mujeres reportaron 12.3 horas de cuidados directos y 28.8 horas con cuidados pasivos; mientras que los hombres tienen un promedio de 5.4 horas de cuidados directos y 12.9 horas incluyendo cuidados pasivos.

Cabe señalar que según datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, en México las mujeres dedicaron en 2019, 22.1 horas semanales al trabajo remunerado y hasta 42.6 al trabajo no remunerado. Mientras que los hombres registraron 44.6 horas semanales al trabajo remunerado y solo 16.6 al no remunerado.

Y con la pandemia aumentó la cantidad de trabajo para las mujeres

Si las horas de trabajo para las mujeres ya eran muchas antes, con la pandemia de COVID han aumentado más, pues además de ser amas de casa o trabajadoras, o incluso ambas, con la emergencia sanitaria en nuestro país ahora han tenido que cumplir con otras tareas; como convertirse en maestras para sus hijos, quienes tienen que tomar clases desde sus casas.

Y no lo decimos nosotros, lo señala incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sí indican que la sobrecarga de trabajo no remunerado por la pandemia es un gran obstáculo para las mujeres, pues por el cierre de escuelas y guarderías, han tenido que asumir gran parte de las labores del hogar. “Antes de la pandemia, las mujeres de la región dedicaban más del triple de tiempo al trabajo no pagado que los hombres”, indica la ONU.

Como nos contó recientemente Georgina Curiel, que ha tenido que enfrentar la pandemia de COVID siendo mamá soltera y asistente de la dirección general de una empresa: “Sí es estresante. Sí, de pronto te da ansiedad y hemos coincidido varias mamás que nos da como ansiedad tener que hacer muchas cosas al mismo tiempo”.

Por esta razón, las Naciones Unidas señalan que es importante repartir las tareas de cuidado y domésticas, pues de acuerdo a sus datos, esta sobrecarga de trabajo no remunerado afecta a las mujeres en los hogares más pobres con hasta 39 % más del tiempo.