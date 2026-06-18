Abelina López deja la alcaldía de Acapulco y entra a la carrera por Guerrero

Lo que necesitas saber: Abelina López dejó su cargo como alcaldesa de Acapulco y quiere ir por la gubernatura del estado de Guerrero.

¡Una más que pide licencia! Además de todos los senadores y diputados que ya pidieron licencia para poder ir por alguna de las gubernaturas que están en juego para 2027, la alcaldesa de Acapulco también le quiere entrar al quite y ya dejó su cargo.

La alcaldesa de la Perla del Pacífico, por segundo año consecutivo, buscará ser la gobernadora de todo el estado de Guerrero para el próximo 2027, luego de que se diera a conocer la convocatoria para los aspirantes a participar en los comicios por parte de la 4T.

Foto: @AbelinaLopezR

“He gobernado con hechos, resultados y transparencia. Hoy anuncio que me separo del cargo con la frente en alto; Acapulco me dio su confianza dos veces y esa confianza responde con trabajo”, dijo López Rodríguez.

La exalcaldesa de Acapulco, afirmó que ella ha gobernado con hechos, resultados y transparencia, además de que colocó a la Perla del Pacífico como uno de los municipios con menor endeudamiento en el país.

“Me separo del cargo con la conciencia tranquila y con las manos limpias”.

Y con esto ya se suman tres a la carrera que quieren ir por la gubernatura de Acapulco, pues también el senador Félix Salgado Macedonio y la senadora Beatriz Mojica Morga pidieron licencia para poder pelear la gubernatura de Guerrero.

¿Quién de estos 3 crees que represente a la 4T en las boletas para el 2027?